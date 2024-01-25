Гарно, сексуально, актуально: вбрання до Дня святого Валентина (фото)

Як стверджують стилісти, ключовий фактор при виборі вбрання — воно має прикрашати саме вас.

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Це свято відносно нове для українців, проте полюбилося багатьом як переддень весни, романтики, свіжого вітру змін і, звісно, кохання. До речі, багато чоловіків згадують про нього тільки тоді, коли поруч — кохана жінка. А для українок цей день є святковим незалежно від статусу.

Тому для багатьох дівчат так важливо створити майстерне вбрання до Дня святого Валентина. А раптом щастя ось там, у кафе за рогом або за сусіднім столиком у ресторані? А допоможуть нам стилісти-експерти сайту issaplus.

Як же одягнутися в цей романтичний день, щоб було і хвилююче, і незвично, і універсально. Стилісти підказують, що наш образ формують три позиції: одяг, взуття та аксесуари. Головне — не переборщити!

Жіночна сукня

Що не кажіть, але сукня — це абсолютно точно жіночно і чуттєво, особливо якщо врахувати деякі нюанси в її фасоні. І це не обов'язково вигадливі вечірні вбрання — сьогодні актуальні всі можливі моделі. Ключовий фактор тут — сукня має прикрашати саме вас.

Міні

На тонких бретельках у білизняному стилі

Це стильно і відверто. Чесно кажучи — справжній хід конем. Демонструє фігуру у вигідному світлі, проте довжина має бути продуманою, щоб такий варіант не виглядав просто спідньою білизною, комбінацією. За словами стилістів, можливі оборки в районі декольте і мереживо. У супроводі — сувора зачіска і нейтральні туфлі.

Сукня-футляр

На перший погляд, сувора і коротка сукня зі шкіри або замші — саме те, що гарантує вам успіх. А для скромної вечірки з друзями підійде просто чудово.

Двошарова сукня

Що це означає, запитаєте ви? Якщо хтось ще не знайомий з хітом цього сезону: експерти розповіли, що двошарова сукня складається з нижньої короткої, максимально лаконічної сукні-основи на бретельках, поверх якої вдягають прозору накидку, довшу від нижнього шару і з рукавами. Вона може бути однотонною або контрастувати з нижньою сукнею, прикрашена вишивкою або нашивками, іншим декором. Інтригуюче, чи не так?

З подвійним двостороннім вирізом

Якщо простіше, як розповіли нам стилісти, то це сукня А-силуету з однаково глибоким V-подібним вирізом спереду і ззаду. Спідниця може мати форму трапеції або клинка, але обов'язково з приталеним силуетом.

Бюстьє

Єдине, на що пропонують звернути увагу експерти, — ваш бюст. Якщо він підходить для такої сукні, це має бути однозначно ваш вибір. Особливо, якщо сукня шкіряна. Яскравий макіяж і легка укладка на додачу зроблять ваш вечір незабутнім.

Метал або оксамит

Наскільки нам відомі тенденції 2024 року, сріблястий або золотистий відтінок, як і раніше, актуальний — він чудово освіжить образ, зробить його більш молодіжним і кокетливішим.

А ще придивіться до оксамиту, оскільки це дуже чуттєва тканина. Вона ніби сувора і ніжна водночас. А яке благородство! Якщо саме в День закоханих зустріч із чоловіком тільки починає ваші стосунки, не нехтуйте оксамитом.

Максі та міді

Подвійний глибокий виріз

Такий фасон прекрасний і в цій довжині. Низ може бути приталеним, годе або легким, таким, що розлітається — з шовку, наприклад. Верх може бути без рукавів або на всю довжину, або тільки таким, що прикриває передпліччя. Стилісти запевняють: усі варіанти мають чудовий вигляд.

Бюстьє

Рекомендації ті самі, що й у міні-бюстьє. Єдине: з огляду на довжину сукні, її верхня частина привертатиме більше уваги. Для вечора можна захопити із собою легкий шарф або накидку, яка з міні має не завжди доречний вигляд, а тут буде якраз.

З оборками

Експерти попереджають, що волани — надто яскрава деталь будь-якого фасону і їх треба вміти носити, щоб не загубитися в їхніх об'ємах. Вони можуть бути скрізь — на грудях, плечах, рукавах, по подолу. Тому якщо ваше "я" не затьмарить велика кількість тканини, сміливо вдягайте таку сукню.

Зі штанами

Думаєте, несвятково? А якщо це напів прозора або в підлогу накидка, з глибоким декольте? Думаємо, буде сексуально й актуально. Тільки найкращий вигляд у такому вбранні мають вузькі штани.

З розрізом

Високий розріз на одну ногу надихає стилістів досі. А для романтичного вбрання це — вельми вдале рішення. Тільки не забудьте про якісну спідню білизну, хоча зрозуміло, що ви не збираєтеся її демонструвати. Однак це запорука вашої впевненості в гармонійності образу.

Взуття

Як стверджують стилісти, тут працює правило: що нижча спідниця, тим нижчі підбори. І безумовно жодних чобіт до сукні до підлоги. А ось класичні човники на шпильці підійдуть під все, особливо гарні вони до міні.

Однак якщо цього дня очікується ожеледь, подумайте, наскільки впевнено ви зможете пройти засніженими тротуарами. Тому взуття краще все ж таки підбирати відповідно до погоди і заздалегідь подбати про те, як ви доїдете до місця зустрічі.

Аксесуари

Особливо химерні або дорогі прикраси будуть у цей день не зовсім доречні, особливо якщо ви тільки знайомитеся зі своїм візаві. А ось сумка — це важливий аксесуар. З огляду на ваш образ, експерти радять зробити вибір на користь невеликих клатчів, сумочок незвичних форм і не лише зі шкіри, а й хутряних, замшевих, тканинних тощо.

Місце зустрічі

Безумовно, важливо врахувати місце, де ви призначили зустріч, бо воно теж певною мірою впливає на вибір вбрання.

Якщо це клуб, усе має бути просто і комфортно. Тому без побоювання одягайте відверте міні і танцюйте до упаду.

Для ресторану вбрання сексі може бути занадто відвертим. Тому тут чудово підійде довга вечірня сукня з оголеними плечима або непомітним розрізом. Він інтригує супутника, але не оточуючих, і мотивує його фантазії.

Якщо ж місце зустрічі — кафе, то зупиніть свій вибір на стилі casual з невеликими вольностями. Наприклад, коротка спідничка, високі чобітки і теплий светр, можна навіть оверсайз, він тільки підкреслить ефект низу.

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