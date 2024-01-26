Вспомнить все: 3 суперпродукта, которые помогут улучшить память

Многие люди с возрастом начинают испытывать снижение когнитивных функций, в частности, ухудшение памяти. Если вам за 40 и вы понимаете, что ваша память уже не та, что раньше, срочно пересмотрите свое питание.

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Помимо ряда здоровых привычек, лучшее, что вы можете сделать, — это уделить приоритетное внимание питанию, полезному для работы мозга. Оказывается, существует несколько типов обработанных продуктов, которые могут нанести ущерб вашему мозгу и усугубить проблемы с памятью. Но есть также вкусные и питательные суперпродукты, которые вы можете добавлять в свою тарелку ежедневно, чтобы поддерживать свой мозг в отличной форме. Об этом пишет She Finds.

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Диетолог Мэри Сабат о пользе нескольких питательных продуктов, которые могут оказать колоссальное влияние на вашу память.

Листовая зелень

Фото: Freepik

Вполне очевидно, что листовая зелень, такая как шпинат и капуста, всегда полезны для здоровья, но оказывается, она может творить чудеса с вашим мозгом, особенно когда дело касается вашей памяти и настроения.

"Листовая зелень, такая как шпинат, капуста и мангольд, богата необходимыми питательными веществами, включая фолиевую кислоту, витамины и антиоксиданты", — говорит нам Сабат. "Эти питательные вещества играют решающую роль в здоровье мозга и связаны с улучшением когнитивных функций и регуляцией настроения". Фактически, фолат "необходим для производства нейротрансмиттеров, участвующих в регуляции настроения, таких как серотонин и дофамин". Приготовьте большую миску салата из этих овощей и ваш мозг скажет вам спасибо.

Черника

Фото: Pixabay

Нет ничего лучше, чем ягоды, особенно черника, когда речь идет о самых полезных для здоровья продуктах. Эти маленькие, но мощные ягодки обладают массой преимуществ для здоровья. "Они особенно полезны для вашей памяти", — говорит Сабат.

"Черника богата антиоксидантами, в частности флавоноидами, называемыми антоцианами, которые связаны с улучшением когнитивных функций и памяти", — говорит она. "Они помогают защитить мозг от окислительного стресса и воспаления, которые могут способствовать возрастному снижению когнитивных функций". Было даже доказано, что их соединения "улучшают связь между клетками мозга и повышают пластичность, что имеет решающее значение для памяти и обучения". Поэтому смело добавляйте чернику к завтраку или перекусу.

Жирная рыба

Фото: Freepik

Белок является важным компонентом любого здорового питания. И идеальным вариантом, который будет полезен вашему телу и мозгу, станет жирная рыба. Диетолог говорит о преимуществах этого источника белка, отмечая, что рыба, богатая омега-3, является питательной средой для мозга.

"Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сардины, является отличным источником жирных кислот омега-3", — говорит она. "Омега-3 необходимы для здоровья мозга и играют жизненно важную роль в поддержании когнитивных функций и регуляции настроения. Эти полезные жиры помогают уменьшить воспаление в мозге, улучшить кровоток и поддержать рост и развитие клеток мозга".

Конечно же, добавление нескольких продуктов в ваш рацион не сотворят чудо, но поддержание здоровых привычек, среди которых питание является немаловажным, вы сможете поддерживать ваш мозг в наилучшей форме.

Напомним, названы продукты, которые сохранят память и когнитивные функции.

Ранее Фокус писал о том, что мед предотвращает нарушения, связанные с когнитивным обучением и памятью.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.