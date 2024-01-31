Младший брат короля Чарльза встретился с 192-летней черепахой

Черепаха Джонатан живет на острове Святой Елены и встречался с королевой Елизаветой еще в 1947 году. Так же Джонатан виделся с королевой-матерью.

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Принц Эдвард, герцог Эдинбургский, младший брат короля Чарльза посетил остров Святой Елены, британскую заморскую территорию Британии. И встретил там местную живую достопримечательность — 192-летнюю черепаху по имени Джонатан. Его мать королева Елизавета встречалась с Джонатаном в 1947 году. Об этом пишет PEOPLE.

Во время официального визита на тропическую британскую заморскую территорию острова Св. Елены во вторник 59-летний герцог Эдинбургский был сфотографирован с черепахой в Плантейшн Хаус, официальной резиденции губернатора острова Св. Елены.

Принц Эдвард и черепаха Джонатан Фото: Facebook St Helena Government

Младший брат короля Чарльза — последний член королевской семьи, который встретил 192-летнюю черепаху. Принц Эдвард присоединяется к своим покойным родителям, королеве Елизавете и принцу Филиппу, своим бабушке и дедушке, королю Георгу VI и королеве-матери, а также своей покойной тете принцессе Маргарет.

Черепаха Джонатан, принцесса Елизавета и прочие члены королевской семьи Фото: Facebook St Helena Government

Королева Елизавета впервые встретила это уникальное животное в 1947 году, когда она еще была принцессой. К покойной королеве в то время присоединились ее сестра и родители. Вскоре после этого, в 1957 году, ее муж, принц Филипп, был сфотографирован встречающим черепаху, которой на тот момент было 126 лет.

Принц Эдвард — первый член королевской семьи, посетивший остров Святой Елены после его сестры принцессы Анны, которая посетила остров в 2002 году.

Принц Эдвард и черепаха Джонатан Фото: Facebook St Helena Government

Недавнее знакомство принца Эдварда и животного последовало за двухдневной поездкой герцога Эдинбургского в Южную Африку, где он встретился с группами защиты животных в Претории.

Во время своего визита принц Эдвард посетил сад Претории, городское пространство, где обитает более 220 видов птиц, а также присутствовал на приеме по случаю вручения президентской награды, на котором вручаются обладатели Золотой награды герцога Эдинбургского.

В ходе своего визита на остров Святой Елены, герцог также встретился с членами общины и отметил биоразнообразие и культуру острова.

Однако его первой остановкой на Святой Елене стала встреча со знаменитой черепахой.

В сообщении, опубликованном во вторник на X (Twitter), правительство острова Святой Елены заявило, что Джонатан живет на острове уже 142 года.

По данным журнала Smithsonian Magazine, гигантская черепаха считается старейшим живым наземным животным в мире. Считается, что он родился в 1832 году, а губернатор острова Св. Елены Найджел Филлипс назначил его днем ​​рождения 4 декабря.

Возраст Джонатана оценивается на основе предположения, что он был полностью зрелым, когда его привезли на остров после того, как его подарили острову Святой Елены с Сейшельских островов примерно в 1882 году.

Черепаха Джонатан Фото: Facebook St Helena Government

По данным Смитсоновского института, животное, которое фигурирует на некоторых валютах острова, превысило среднюю продолжительность жизни этого вида более чем на 40 лет — сейшельские гигантские черепахи обычно живут до 150 лет. Возраст Джонатана означает, что он пережил 31 губернатора острова Святой Елены и 40 президентов США.

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