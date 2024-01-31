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Стиль життя

Молодший брат короля Чарльза зустрівся зі 192-річною черепахою

острів святої Олени, черепаха, черепаха довгожитель, черепаха Джонатан, принц Едвард
Фото: Facebook St Helena Government | Принц Едвард і черепаха Джонатан

Черепаха Джонатан живе на острові Святої Єлени і зустрічався з королевою Єлизаветою ще 1947 року. Так само Джонатан бачився з королевою-матір'ю.

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Принц Едвард, герцог Единбурзький, молодший брат короля Чарльза відвідав острів Святої Єлени, британську заморську територію Британії. І зустрів там місцеву живу пам'ятку — 192-річну черепаху на ім'я Джонатан. Його мати королева Єлизавета зустрічалася з Джонатаном 1947 року. Про це пише PEOPLE.

Під час офіційного візиту на тропічну британську заморську територію острова Св. Єлени у вівторок 59-річного герцога Единбурзького сфотографували з черепахою в Плантейшн Хаус, офіційній резиденції губернатора острова Св. Єлени.

острів святої Олени, черепаха, черепаха довгожитель, черепаха Джонатан, принц Едвард Fullscreen
Принц Едвард і черепаха Джонатан
Фото: Facebook St Helena Government

Молодший брат короля Чарльза — останній член королівської сім'ї, який зустрів 192-річну черепаху. Принц Едвард приєднується до своїх покійних батьків, королеви Єлизавети і принца Філіпа, своїх бабусі і дідуся, короля Георга VI і королеви-матері, а також своєї покійної тітки принцеси Маргарет.

острів святої Олени, черепаха, черепаха довгожитель, черепаха Джонатан, принц Едвард Fullscreen
Черепаха Джонатан, принцеса Єлизавета та інші члени королівської сім'ї
Фото: Facebook St Helena Government

Королева Єлизавета вперше зустріла цю унікальну тварину 1947 року, коли вона ще була принцесою. До покійної королеви в той час приєдналися її сестра і батьки. Незабаром після цього, 1957 року, її чоловіка, принца Філіпа, сфотографували, як він зустрічає черепаху, якій на той момент було 126 років.

Принц Едвард — перший член королівської сім'ї, який відвідав острів Святої Єлени після його сестри принцеси Анни, яка відвідала острів 2002 року.

острів святої Олени, черепаха, черепаха довгожитель, черепаха Джонатан, принц Едвард Fullscreen
Принц Едвард і черепаха Джонатан
Фото: Facebook St Helena Government

Нещодавнє знайомство принца Едварда і тварини відбулося після дводенної поїздки герцога Единбурзького в Південну Африку, де він зустрівся з групами захисту тварин у Преторії.

Під час свого візиту принц Едвард відвідав сад Преторії, міський простір, де мешкає понад 220 видів птахів, а також був присутнім на прийомі з нагоди вручення президентської нагороди, на якому вручають володарів Золотої нагороди герцога Единбурзького.

Під час свого візиту на острів Святої Єлени, герцог також зустрівся з членами громади і відзначив біорізноманіття і культуру острова.

Однак його першою зупинкою на Святій Єлені стала зустріч зі знаменитою черепахою.

У повідомленні, опублікованому у вівторок на X (Twitter), уряд острова Святої Єлени заявив, що Джонатан живе на острові вже 142 роки.

За даними журналу Smithsonian Magazine, гігантська черепаха вважається найстарішою живою наземною твариною у світі. Вважається, що вона народилася 1832 року, а губернатор острова Св. Єлени Найджел Філліпс призначив її днем народження 4 грудня.

Вік Джонатана оцінюють на основі припущення, що він був повністю зрілим, коли його привезли на острів після того, як його подарували острову Святої Єлени з Сейшельських островів приблизно 1882 року.

острів святої Олени, черепаха, черепаха довгожитель, черепаха джонатан Fullscreen
Черепаха Джонатан
Фото: Facebook St Helena Government

За даними Смітсонівського інституту, тварина, яка фігурує на деяких валютах острова, перевищила середню тривалість життя цього виду більш ніж на 40 років — сейшельські гігантські черепахи зазвичай живуть до 150 років. Вік Джонатана означає, що він пережив 31 губернатора острова Святої Єлени і 40 президентів США.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про сина принца Едварда і Софі Вессекської. Чарівного 15-річного Джеймса вже називають "новим прекрасним принцом".