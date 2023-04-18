Офіційною стравою для коронації королеви Єлизавети II було спеціальне "коронаційне курча", але її син вже обзавівся власною знаковою стравою.

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До коронації короля Карла ІІІ залишилося 17 днів. І для цього урочистого дня кухарі з Букінгемського палацу вже вигадали спеціальну страву. Це пиріг, або киш, який готується з начинкою зі шпинату, естрагону, а також з яйцями та сиром, які віддає перевагу королю. Про це пише Daily Mail.

У 1953 році на банкеті королеви Єлизавети була приготовлена коронаційна курка в індійському стилі з каррі. Але через сімдесят років її син, король Карл III, який обожнює все, що пов'язано з яйцями та сиром, збирається пригощати коронаційним пирогом, щоб відсвяткувати свій особливий день.

Представлена вчора Букінгемським палацом страва, схоже, була натхненна любов'ю монарха до садівництва і включає шпинат, боби та естрагон.

Пиріг був розроблений у тісній співпраці з королем та королевою-консортом королівським шеф-кухарем Марком Фланаганом у Букінгемському палаці. Фланаган відповідає за королівські обіди з 2002 року.

Кіш був обраний тому, що вважається гарною стравою для спілкування, його можна взяти з собою на вуличну вечірку, його можна подавати як гарячим, так і холодним. Він також вважається "не надто складним у приготуванні та не вимагає дорогих або важкодоступних інгредієнтів".

На кухні Букінгемського палацу вигадали спеціальний пиріг для коронації Карла III

За словами Букінгемського палацу, пікантний пиріг також можна легко адаптувати до індивідуальних смаків та дієт, додаючи або замінюючи інгредієнти.

Колишній шеф-кухар Букінгемського палацу Даррен Макгрейді, який готував для покійної королеви понад 15 років, сказав, що вибір короля не став несподіванкою, тому що Чарльз любить будь-яку їжу, яка містить яйця та сир.

"Його мати, королева, любила шоколад, але король любить усе, що містить яйця та сир. Він завжди любив пироги та часто ловив лосося, якого потім віддавав на кухню", — згадав кухар.

Кіш відомий як класична французька страва, але, як кажуть, насправді він виник у Німеччині в середні віки, а слово "кіш" походить від німецького "kuchen", що означає пиріг. І ви можете спробувати його приготувати.

Рецепт коронаційного киша від короля Карла ІІІ.

Інгредієнти:

Для тесту:

125 г борошна;

дрібка солі;

25 г нарізаного холодного вершкового масла;

25 г смальцю;

2 столові ложки молока;

або готове пісочне тісто вагою 250 г

Для начинки:

125 мл молока;

175 мл вершків;

2 яйця;

1 столова ложка подрібненого свіжого естрагону;

сіль і перець;

100 г тертого сиру чедер;

180 г вареного шпинату;

60 г варених бобів.

Просійте в миску борошно та сіль, додайте жири та розітріть суміш, як не отримаєте крихти. Помалу додайте молоко, замішуючи тісто.

Накрийте та дайте тісту відпочити у холодильнику 30-45 хвилин.

Злегка посипте борошном робочу поверхню і розкачайте тісто товщиною приблизно 5 мм.

Покладіть тісто у форму для випікання. До речі, кухарі з палацу рекомендують використовувати металеву форму, а не скляну.

Накрийте кришкою та поставте її в холодильник ще на 30 хвилин.

Розігрійте духовку до 190 градусів. Вистеліть форму пергаментом, насипте квасолю та випікайте протягом 15 хвилин. Квасоля вам потрібна тільки для випікання тіста, після чого ви можете її використовувати ще багато разів. Зменште температуру духовки до 160 градусів.

Приготуйте начинку. Збийте разом молоко, вершки та яйця. Додайте зелень та приправи. Половину сиру натріть на випечену основу, потім покладіть подрібнений шпинат, варені боби та зелень, потім вилийте заливку. Посипте сиром, що залишився. Поставте в духовку та випікайте 20-25 хвилин.

Герцог Единбурзький, молодший брат короля Карла, вже скуштував коронаційний пиріг і залишився задоволеним. Суддя кулінарного Great British Bake Off Дама Прю Лейт сама приготувала та схвалила коронаційний пиріг, вважаючи страву "дуже смачною".

Шеф-кухар та телеведуча стала однією з перших, хто спробував офіційну коронаційну випічку на спеціальному Великому обіді у Вестмінстерському абатстві, на якому були присутні релігійні лідери з усієї країни.