Кто победит в Нацотборе на Евровидение — прогноз таролога

Эксперт по Таро Диана Мизина рассказала, кто может победить в Нацотборе на Евровидение и будет представлять Украину на главном песенном конкурсе Европы.

Related video

Прогноз карт Таро рассказала о перспективах каждого участника в выпуске АстроЛюкс.

Jerry Heil и alyona alyona со своей песней Teresa & Maria

Диана Мизина отметила, что в ближайшее время лидирующая пара Jerry Heil и alyona alyona с песней Teresa & Maria начнет терять свой рейтинг, который до этого был достаточно высоким.

"Им нужно будет бороться за свою победу в буквальном смысле. Возможно, их могут ждать какие-то даже или скандалы, или кто-то будет их "топить". Могут быть большие проблемы. Может быть такое, что их рейтинг несколько снизиться, из-за чего они могут почувствовать не такую уверенность в себе. Если до этого они чувствовали: "вау, мы на гребне, мы крутые", то в ближайшее время они могут несколько растратить свою уверенность и не будут занимать такие лидирующие позиции как сейчас", — отметила таролог.

Yaktak с песней LaLaLaLaLa

Относительно участника Нацотбора Yaktak, который попал в скандал с плагиатом таролог увидела, что певец все же до последнего будет держаться за шанс выиграть отбор и даже может задействовать не совсем честные методы.

"Что касается Yaktak, он будет пытаться максимально искать какие-то уловки для того, чтобы повысить свои рейтинги. Возможно он пойдет даже на то, чтобы выйти из своей зоны комфорта и сделать что-то экстраординарное. Но он однозначно будет хитрить. Он будет пытаться использовать такие методы, которые в чем-то будут обходить систему. Будет использовать что-то, что будет какими-то уловками тянуть на себя аудиторию", — добавила Мизина.

ANKA с песней Палала

Также таролог уточнила имеет ли шанс на победу ANKA. По ее словам, девушка сама не верит в свои силы.

"ANKA уже испытывает страхи от конкуренции, она понимает, что в чем-то она не так успешна и отстает от других. ANKA любит себя, любит свое творчество, она понимает, что ее творчество может принести радость, положительные эмоции для своей аудитории, но она сама не верит, что может победить", — заявила таролог.

Melovin с песней Dreamer

Относительно главного конкурента Jerry Heil и alyona alyona Melovinа, то по мнению карт он будет иметь поддержку влиятельных людей, что может привести к улучшению его рейтингов в Нацотборе.

"Melovin может заручиться поддержкой других людей, возможно он возьмет к себе каких-то дополнительных людей, которые будут побуждать тому, чтобы расширять влияние и любовь других людей. Кроме того, в ближайший период ему может в чем-то повезти. Это обусловлено тем, что люди, чьей поддержкой он может заручиться они побуждают тому, чтобы он повысился в рейтинговой таблице", — добавила таролог.

В итоге таролог дала понять, что все же сражаться за место будут Jerry Heil и alyona alyona и Melovin, однако, кто именно одержит победу она не уточнила.

Стоит отметить, что результаты Национального отбора 2024 года станут известны в субботу, 3 февраля. Начало — в 18:00.

Напомним, ранее мы писали, кто попал в десятку финалистов нацотбора на "Евровидение-2024". Также мы писали, что Дмитрий Шуров сказал, что думает о финалистах Нацотбора на "Евровидение-2024".

Кроме этого, Фокус писал, о двух скандалах и двух сильных конкурентах. Лидеры Нацотбора "Евровидения-2024" — их плюсы и минусы.