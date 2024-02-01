Хто переможе в Нацвідборі на Євробачення - прогноз таролога

Експертка з Таро Діана Мізіна розповіла, хто може перемогти в Нацвідборі на Євробачення та буде представляти Україну на головному пісенному конкурсі Європи.

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Jerry Heil і alyona alyona зі своєю піснею Teresa & Maria

Діана Мізіна відзначила, що у найближчий час лідируюча пара Jerry Heil і alyona alyona з піснею Teresa & Maria почне втрачати свій рейтинг, який до цього був досить високим.

"Їм потрібно буде виборювати свою перемогу в буквальному сенсі. Можливо, їх можуть чекати якісь навіть чи скандали, чи хтось буде їх "топити". Можуть бути великі проблеми. Може бути таке, що їхній рейтинг дещо знизитися, через що вони можуть відчути не таку впевненість в собі. Якщо до цього вони відчували: "вау, ми на гребені, ми круті", то найближчим часом вони можуть дещо розстратити свою впевненість і не займатимуть такі лідируючі позиції як зараз", — відзначила таролог.

Yaktak із піснею LaLaLaLa

Щодо учасника Нацвідбору Yaktak, який втрапив в скандал з плагіатом таролог побачила, що співак все ж до останнього триматиметься за шанс виграти відбір і навіть може залучати не зовсім чесні методи.

"Що стосується Yaktak, він намагатиметься максимально шукати якісь уловки для того, щоб підвищити свої рейтинги. Можливо він піде навіть на те, щоб вийти зі своєї зони комфорту і зробити щось екстраординарне. Але він однозначно буде хитрити. Він намагатиметься використовувати такі методи, які в чомусь будуть обходити систему. Використовуватиме щось, що буде якимись уловками тягнути на себе аудиторію", — додала Мізіна.

ANKA із піснею Палала

Також таролог уточнила чи має шанс на перемогу ANKA. За її словами, дівчина сама не вірить в свої сили.

"ANKA вже відчуває страхи від конкуренції, вона розуміє, що в чомусь вона не така успішна і відстає від інших. ANKA любить себе, любить свою творчість, вона розуміє, що її творчість може принести радість, позитивні емоції для своєї аудиторії, але вона сама не вірить, що може перемогти", — заявила таролог.

Melovin із піснею Dreamer

Щодо головного конкурента Jerry Heil і alyona alyona Melovinа, то на думку карт він матиме підтримку впливових людей, що може призвести до покращення його рейтингів в Націвідборі.

"Melovin може заручитися підтримкою інших людей, можливо він візьме до себе якихось додаткових людей, які будуть спонукати тому, щоб розширяти вплив та любов інших людей. Крім того, в найближчний період йому може в чомусь пощастити. Це зумовлене тим, що люди чиєю підтримкою він може залучитися вони спонукають тому, щоб він підвищився в рейтинговій таблиці", — додала таролог.

У підсумку таролог дала зрозуміти, що все ж битися за місце будуть Jerry Heil і alyona alyona та Melovin, однак, хто саме здобуде перемогу вона не уточнила.

Варто відзначити, що результати Національного відбору 2024 року стануть відомі у суботу, 3 лютого. Початок — о 18:00.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто потрапив до десятки фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2024". Також ми писали, що Дмитро Шуров сказав, що думає про фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2024".

Крім цього, Фокус писав, про два скандали та два сильні конкуренти. Лідери Нацвідбору "Євробачення-2024" — їхні плюси та мінуси.