Названо десять фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2024"

Два півфінали пісенного конкурсу відбудуться 7 та 9 травня 2024. А гранд-фінал проведуть на шведському стадіоні Malmö Arena 11 травня.

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Названо імена фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2024". Про це повідомляє Суспільне.

Спочатку до розгляду журі було подано близько чотирьох сот заявок українськими артистами. З них обрали 20, котрі потрапили до лонгліста, а тепер названо остаточні 10 фіналістів, які змагатимуться за право представляти Україну на пісенному конкурсі у шведському місті Мальме наприкінці весни 2024 року. Ними стали:

alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria. Drevo — Endless chain. INGRET — Keeper. MÉLOVIN — DREAMER. NAHABA — GLASSS. NAZVA — Slavic English. SKYLERR — Time is running out. YAGODY — Tsunamia. YAKTAK — Lalala. Ziferblat — Place I Call Home.

Музичний продюсер національного відбору Дмитро Шуров (Pianoбой) вважає, що це "об'єктивно найміцніші артисти", які максимального готові представити Україну на міжнародній сцені.

Фіналісти Нацвідбору на "Євробачення-2024"

Окрім цього, також буде обрано 11-го фіналіста пісенних змагань. Його визначать за допомогою голосування в мережі серед учасників лонгліста, які не потрапили в десятку обраних фіналістів.

Нагадаємо, що змінилося в правилах Нацвідбору на "Євробачення-2024".

Також Фокус писав про скандал навколо "Дитячого Євробачення-2023".