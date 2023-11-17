Названо десять фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2024"
Два півфінали пісенного конкурсу відбудуться 7 та 9 травня 2024. А гранд-фінал проведуть на шведському стадіоні Malmö Arena 11 травня.
Названо імена фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2024". Про це повідомляє Суспільне.
Спочатку до розгляду журі було подано близько чотирьох сот заявок українськими артистами. З них обрали 20, котрі потрапили до лонгліста, а тепер названо остаточні 10 фіналістів, які змагатимуться за право представляти Україну на пісенному конкурсі у шведському місті Мальме наприкінці весни 2024 року. Ними стали:
- alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria.
- Drevo — Endless chain.
- INGRET — Keeper.
- MÉLOVIN — DREAMER.
- NAHABA — GLASSS.
- NAZVA — Slavic English.
- SKYLERR — Time is running out.
- YAGODY — Tsunamia.
- YAKTAK — Lalala.
- Ziferblat — Place I Call Home.
Музичний продюсер національного відбору Дмитро Шуров (Pianoбой) вважає, що це "об'єктивно найміцніші артисти", які максимального готові представити Україну на міжнародній сцені.
Окрім цього, також буде обрано 11-го фіналіста пісенних змагань. Його визначать за допомогою голосування в мережі серед учасників лонгліста, які не потрапили в десятку обраних фіналістів.
Нагадаємо, що змінилося в правилах Нацвідбору на "Євробачення-2024".
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