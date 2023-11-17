Названы десять финалистов Нацотбора на "Евровидение-2024"
Два полуфинала песенного конкурса состоятся 7 и 9 мая 2024 года. А гранд-финал проведут на шведском стадионе Malmö Arena 11 мая.
Названы имена финалистов Нацотбора на "Евровидение-2024". Об этом сообщает Суспільне.
Сначала на рассмотрение жюри было подано около четырех сотен заявок украинскими артистами. Из них выбрали 20, которые попали в лонглист, а теперь названы окончательные 10 финалистов, которые будут соревноваться за право представлять Украину на песенном конкурсе в шведском городе Мальме в конце весны 2024 года. Ими стали:
- alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria.
- Drevo — Endless chain.
- INGRET — Keeper.
- MÉLOVIN — DREAMER.
- NAHABA — GLASSS.
- NAZVA — Slavic English.
- SKYLERR — Time is running out.
- YAGODY — Tsunamia.
- YAKTAK — Lalala.
- Ziferblat — Place I Call Home.
Музыкальный продюсер национального отбора Дмитрий Шуров (Ріапобой) считает, что это "объективно самые крепкие артисты", которые максимального готовы представить Украину на международной сцене.
Кроме этого, также будет избран 11-й финалист песенных соревнований. Его определят с помощью голосования в сети среди участников лонглиста, которые не попали в десятку избранных финалистов.
Напомним, что изменилось в правилах Нацотбора на "Евровидение-2024".
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