Михаил Ефремов отсидит половину срока за смертельное ДТП: СМИ

Михаил Ефремов, который спровоцировал пьяное ДТП в котором погиб человек, готовится выйти на свободу уже в ближайшие месяцы. Актер уже отбыл половину наказания и попытается выйти по УДО.

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60-летний советский и российский актер Михаил Ефремов, который уже три года отбывает наказание за смертельное ДТП, сможет в ближайшие месяцы выйти на свободу по УДО. Об этом сообщил Иван Охлобыстин, который дружит с Ефремовым, об этом сообщают российских СМИ.

В частности, речь идет об освобождении уже в ближайшие полтора-два месяца. Оказывается Михаил Ефремов уже отбыл половину избранного судом срока, за это время он имел хорошее поведение и не имел никаких нареканий со стороны работников тюрьмы. Поэтому уже в ближайшее время адвокаты актера планируют подать ходатайство о досрочном освобождении актера. Если суд согласует ходатайство, то Ефремова освободят от отбывания наказания уже в марте.

Почему Михаил Ефремов оказался в тюрьме?

В июне 2020 года, тогда 57-летний Михаил Ефремов вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие на одной из дорог Москвы. Тогда машина актера выехала на встречную полосу и столкнулась с легковым фургоном. В автомобиле погиб водитель Сергея Захарова, который возрастом был такой же как Ефремов. На момент аварии водитель был жив, его даже успели госпитализировать в больницу, однако от полученных травм он скончался.

Известно, что на момент аварии Ефремов был в нетрезвом состоянии. Именно поэтому он не справился с управлением, поскольку ехал на большой скорости.

Фото: ТАСС

Уже через два месяца суд признал вину Ефремова и приговорил его к 8 годам заключения в колонии общего режима. Актера также обязали выплатить денежную компенсацию семье погибшего в размере 800 тысяч рублей. Впоследствии срок наказания для актера сократили до семи с половиной лет.

Актер отправили проходить наказание в исправительную колонию №4 Белгородской области. Уже в 2027 году истекает срок наказания Ефремова, однако в 2023 году его жена, артиста София Кругликова сообщила, что актер имеет возможность выйти на свободу раньше. Тогда она рассказала, что актер может выйти по УДО уже в марте 2024 года.

Стоит отметить, что недавно появилась информация о том, что Ефремов поддержал действия российских властей относительно войны в Украине, хоть ранее не разделял взглядов Путина. Ходят слухи, что актер готов променять освобождение на волю на отбывание наказания на фронте.

В июне 2020 года Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб 53-летний водитель фургона. Как оказалось, актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В сентябре Михаила Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы.

В феврале стало известно, что Михаила Ефремова перевели в московское СИЗО-5 "Водник". По словам правозащитников, здесь актер должен был провести около двух месяцев.