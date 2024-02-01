Михайло Єфремов відсидить половину терміну за смертельну ДТП: ЗМІ

Михайло Єфремов, який спровокував п'яну ДТП, у якій загинула людина, готується вийти на волю вже найближчими місяцями. Актор уже відбув половину покарання і спробує вийти за УДЗ.

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60-річний радянський і російський актор Михайло Єфремов, який уже три роки відбуває покарання за смертельну ДТП, зможе найближчими місяцями вийти на свободу за УДЗ. Про це повідомив Іван Охлобистін, який дружить із Єфремовим, про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, йдеться про звільнення вже в найближчі півтора-два місяці. Виявляється Михайло Єфремов уже відбув половину обраного судом терміну, за цей час він мав хорошу поведінку та не мав жодних нарікань з боку працівників в'язниці. Тому вже найближчим часом адвокати актора планують подати клопотання про дострокове звільнення актора. Якщо суд погодить клопотання, то Єфремова звільнять від відбування покарання вже в березні.

Чому Михайло Єфремов опинився у в'язниці?

У червні 2020 року, тоді 57-річний Михайло Єфремов спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на одній із доріг Москви. Тоді машина актора виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з легковим фургоном. В автомобілі загинув водій Сергія Захарова, який віком був такий самий як Єфремов. На момент аварії водій був живий, його навіть встигли госпіталізувати в лікарню, проте від отриманих травм він помер.

Відомо, що на момент аварії Єфремов був у нетверезому стані. Саме тому він не впорався з керуванням, оскільки їхав на великій швидкості.

Фото: ТАСС

Уже через два місяці суд визнав провину Єфремова і засудив його до 8 років ув'язнення в колонії загального режиму. Актора також зобов'язали виплатити грошову компенсацію родині загиблого в розмірі 800 тисяч рублів. Згодом термін покарання для актора скоротили до семи з половиною років.

Актора відправили проходити покарання у виправну колонію №4 Бєлгородської області. Уже 2027 року спливає термін покарання Єфремова, проте 2023 року його дружина, артиста Софія Круглікова повідомила, що актор має можливість вийти на свободу раніше. Тоді вона розповіла, що актор може вийти за умовно-дозвільним звільненням уже в березні 2024 року.

Варто зазначити, що нещодавно з'явилася інформація про те, що Єфремов підтримав дії російської влади щодо війни в Україні, хоч раніше не поділяв поглядів Путіна. Ходять чутки, що актор готовий проміняти звільнення на волю на відбування покарання на фронті.

У червні 2020 року Михайло Єфремов влаштував ДТП у центрі Москви, внаслідок якої загинув 53-річний водій фургона. Як виявилося, актор перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. У вересні Михайла Єфремова засудили до 8 років позбавлення волі.

У лютому стало відомо, що Михайла Єфремова перевели в московське СІЗО-5 "Водник". За словами правозахисників, тут актор мав провести близько двох місяців.