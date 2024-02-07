Гай Ричи рассказал, как худел с помощью стейков

Режиссер похвастался, что потерял шесть килограмм на "стейковой" диете. И пропускал завтрак.

Related video

55-летний режиссер Гай Ричи рассказал, как ему удалось похудеть на целый стоун (более шести кг). И это был не популярный у звезд Оземпик. Он ел стейк пять вечеров в неделю и пропускал завтрак. Об этом пишет Daily Mail.

Выступая в подкасте Ruthie's Table 4, Гай рассказал, что обычно он не завтракает, но предпочитает кофе со льдом и полезные закуски, которые помогут ему пережить день, прежде чем сделать ужин своим единственным основным приемом пищи.

"Обычно пять или шесть дней в неделю я ем ребрышки или стейки. То, что легко готовить. Мне нравится жир, мне нравится его хрустящая корочка, кажется, для меня это правильное соотношение жира и мяса", — рассказал Ричи.

Он считает, что секрет его диеты в том, что он не завтракает, а если голод становится нестерпимым, то просто ест батончики из орехов и сухофруктов.

Ричи очень любит кофе, так что пьет американо со льдом с утра и до обеда.

"Большую часть своей жизни я провожу, толстея. Но я сейчас нахожусь в режиме сокращения", — пошутил режиссер "Джентльменов".

Гай Ричи

Он добавил, что борьба с дислексией на протяжении всей его жизни подтолкнула его к успеху, сказав: "Лучшие розы вырастают на худшем навозе. Поэтому я думаю, что определенное количество невзгод весьма важно".

Интервью Гай Ричи дал в то время, когда он готовится выпустить свой последний проект: во вторник вышел первый трейлер драмы о Второй мировой войне "Министерство неджентльменской войны".

Генри Кавилл, 40 лет, играет в фильме роль Гаса Марча-Филлипса. Фильм рассказывает правдивую историю группировки, которая боролась с нацистами.

Сюжет основан на недавно рассекреченных документах британского военного министерства, содержащих информацию о секретной группе военных чиновников, сформированной покойным премьер-министром Уинстоном Черчиллем.

Гай снял для Paramount Pictures широкоэкранную адаптацию книги Дэмиена Льюиса 2015 года, а свергнутая звезда "Супермена" Генри Кавилл играет лидера секретной боевой организации. Фредди Фокс играет Яна Флеминга, автора романов о Джеймсе Бонде, который был членом секретного боевого подразделения.

Трейлер фильма "Министерство неджентельменских дел"

В синопсисе говорится: "Сверхсекретное боевое подразделение, состоящее из разношерстной команды негодяев и индивидуалистов, отправляется на дерзкую миссию против нацистов, используя совершенно нетрадиционные и совершенно "неджентльменские" боевые приемы. В конечном итоге их смелый подход изменил ход войны и заложил основу для британской SAS и современного подразделения Black Ops".

Также ранее появился трейлер сериала "Джентльмены", основанный на одноименном фильме Ричи. Премьера состоится в марте 2024 года.