Гай Річі розповів, як худнув за допомогою стейків
Режисер похвалився, що втратив шість кілограмів на "стейковій" дієті. І пропускав сніданок.
55-річний режисер Гай Річі розповів, як йому вдалося схуднути на цілий стоун (понад шість кг). І це був не популярний у зірок Оземпік. Він їв стейк п'ять вечорів на тиждень і пропускав сніданок. Про це пише Daily Mail.
Виступаючи в подкасті Ruthie's Table 4, Гай розповів, що зазвичай він не снідає, але віддає перевагу каві з льодом і корисним закускам, які допоможуть йому пережити день, перш ніж зробити вечерю своїм єдиним основним прийомом їжі.
"Зазвичай п'ять або шість днів на тиждень я їм реберця або стейки. Те, що легко готувати. Мені подобається жир, мені подобається його хрустка скоринка, здається, для мене це правильне співвідношення жиру і м'яса", — розповів Річі.
Він вважає, що секрет його дієти в тому, що він не снідає, а якщо голод стає нестерпним, то просто їсть батончики з горіхів і сухофруктів.
Річі дуже любить каву, тож п'є американо з льодом зранку і до обіду.
"Більшу частину свого життя я проводжу, товстіючи. Але я зараз перебуваю в режимі скорочення", — пожартував режисер "Джентльменів".
Він додав, що боротьба з дислексією протягом усього його життя підштовхнула його до успіху, сказавши: "Найкращі троянди виростають на найгіршому гної. Тому я думаю, що певна кількість негараздів дуже важлива".
Інтерв'ю Гай Річі дав у той час, коли він готується випустити свій останній проект: у вівторок вийшов перший трейлер драми про Другу світову війну "Міністерство неджентльменської війни".
Генрі Кавілл, 40 років, грає у фільмі роль Гаса Марча-Філліпса. Фільм розповідає правдиву історію угруповання, яке боролося з нацистами.
Сюжет заснований на нещодавно розсекречених документах британського військового міністерства, що містять інформацію про секретну групу військових чиновників, сформовану покійним прем'єр-міністром Вінстоном Черчиллем.
Гай зняв для Paramount Pictures широкоекранну адаптацію книги Деміена Льюїса 2015 року, а повалена зірка "Супермена" Генрі Кавілл грає лідера секретної бойової організації. Фредді Фокс грає Яна Флемінга, автора романів про Джеймса Бонда, який був членом секретного бойового підрозділу.
У синопсисі йдеться: "Надсекретний бойовий підрозділ, що складається з різношерстої команди негідників та індивідуалістів, вирушає на зухвалу місію проти нацистів, використовуючи абсолютно нетрадиційні та абсолютно "неджентльменські" бойові прийоми. Зрештою їхній сміливий підхід змінив хід війни і заклав основу для британської SAS і сучасного підрозділу Black Ops".
Також раніше з'явився трейлер серіалу "Джентльмени", заснований на однойменному фільмі Річі. Прем'єра відбудеться в березні 2024 року.