Гай Річі розповів, як худнув за допомогою стейків

Режисер похвалився, що втратив шість кілограмів на "стейковій" дієті. І пропускав сніданок.

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55-річний режисер Гай Річі розповів, як йому вдалося схуднути на цілий стоун (понад шість кг). І це був не популярний у зірок Оземпік. Він їв стейк п'ять вечорів на тиждень і пропускав сніданок. Про це пише Daily Mail.

Виступаючи в подкасті Ruthie's Table 4, Гай розповів, що зазвичай він не снідає, але віддає перевагу каві з льодом і корисним закускам, які допоможуть йому пережити день, перш ніж зробити вечерю своїм єдиним основним прийомом їжі.

"Зазвичай п'ять або шість днів на тиждень я їм реберця або стейки. Те, що легко готувати. Мені подобається жир, мені подобається його хрустка скоринка, здається, для мене це правильне співвідношення жиру і м'яса", — розповів Річі.

Він вважає, що секрет його дієти в тому, що він не снідає, а якщо голод стає нестерпним, то просто їсть батончики з горіхів і сухофруктів.

Річі дуже любить каву, тож п'є американо з льодом зранку і до обіду.

"Більшу частину свого життя я проводжу, товстіючи. Але я зараз перебуваю в режимі скорочення", — пожартував режисер "Джентльменів".

Гай Річі

Він додав, що боротьба з дислексією протягом усього його життя підштовхнула його до успіху, сказавши: "Найкращі троянди виростають на найгіршому гної. Тому я думаю, що певна кількість негараздів дуже важлива".

Інтерв'ю Гай Річі дав у той час, коли він готується випустити свій останній проект: у вівторок вийшов перший трейлер драми про Другу світову війну "Міністерство неджентльменської війни".

Генрі Кавілл, 40 років, грає у фільмі роль Гаса Марча-Філліпса. Фільм розповідає правдиву історію угруповання, яке боролося з нацистами.

Сюжет заснований на нещодавно розсекречених документах британського військового міністерства, що містять інформацію про секретну групу військових чиновників, сформовану покійним прем'єр-міністром Вінстоном Черчиллем.

Гай зняв для Paramount Pictures широкоекранну адаптацію книги Деміена Льюїса 2015 року, а повалена зірка "Супермена" Генрі Кавілл грає лідера секретної бойової організації. Фредді Фокс грає Яна Флемінга, автора романів про Джеймса Бонда, який був членом секретного бойового підрозділу.

Трейлер фільму "Міністерство неджентельменських справ"

У синопсисі йдеться: "Надсекретний бойовий підрозділ, що складається з різношерстої команди негідників та індивідуалістів, вирушає на зухвалу місію проти нацистів, використовуючи абсолютно нетрадиційні та абсолютно "неджентльменські" бойові прийоми. Зрештою їхній сміливий підхід змінив хід війни і заклав основу для британської SAS і сучасного підрозділу Black Ops".

Також раніше з'явився трейлер серіалу "Джентльмени", заснований на однойменному фільмі Річі. Прем'єра відбудеться в березні 2024 року.