Не только орехи: 5 продуктов, которые улучшат работу мозга и концентрацию внимания

Правильная работа мозга и сохранение всех когнитивных функций — залог общего благополучия. И питание является важнейшим компонентом, поэтому важно включать в свой рацион полезные для мозга продукты.

Related video

Нашему мозгу необходим постоянный приток питательных веществ, чтобы функционировать в полную силу. Эти питательные вещества помогают защитить от окислительного стресса, уменьшить воспаление и поддержать рост и восстановление клеток мозга. Диета для мозга не только улучшает память, концентрацию и способность к обучению, но также снижает риск возрастного снижения когнитивных функций и нейродегенеративных заболеваний. Об этом пишет She Finds.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Доктор медицинских наук, дипломированный диетолог Лиза Эндрюс рассказала, что грецкие орехи, авокадо, гранат, шпинат и черника — отличный выбор для мозга.

Грецкие орехи

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Грецкие орехи являются одним из самых полезных продуктов для здоровья мозга благодаря богатому содержанию жирных кислот омега-3. "Обнаружено, что этот тип жира уменьшает воспаление, что защищает когнитивные функции", — объясняет Эндрюс. Недавние исследования также подчеркивают благотворное влияние грецких орехов на когнитивные функции и здоровье мозга, что делает их фантастическим дополнением к любой диете, направленной на оптимизацию внимания и остроты ума.

Авокадо

Фото: Freepik

Авокадо с его кремовой текстурой предлагает больше, чем просто великолепный вкус — оно также питает мозг. Диетолог подчеркивает значительный вклад мононенасыщенных жиров, которые, как известно, снижают уровень холестерина и защищают сердце и мозг от повреждений. Включив авокадо в свой рацион, вы не только поддерживаете здоровье мозга, но и улучшаете концентрацию внимания и когнитивные функции.

Гранаты

Фото: Freepik

Гранаты — вкусный и уникальный фрукт, они способны защитить вас от снижения когнитивных функций. Эндрюс указывает на обилие полифенолов и других растительных элементов с противовоспалительными свойствами, которые имеют решающее значение для сохранения здоровья мозга. Она отмечает, что "исследования показывают, что гранаты помогают защитить мозг от деменции", что делает их прекрасным союзником в стремлении к повышению концентрации внимания и когнитивному долголетию.

Шпинат и листовая зелень

Фото: Freepik

Не стоит недооценивать силу листовой зелени, так как она невероятно полезна для здоровья мозга и концентрации внимания. Она является важным компонентом диеты MIND, известной своей способностью замедлять нейродегенерацию. "Листовая зелень богата витамином С, бета-каротином и другими антиоксидантами, которые помогают замедлить старение мозга", — говорит эксперт. Включение этой зелени в ваш рацион может улучшить здоровье мозга и повысить концентрацию внимания.

Черника

Фото: Pixabay

Есть много причин регулярно включать ягоды в свой рацион. К примеру, черника, известная своими антиоксидантными свойствами, может творить чудеса для здоровья вашего мозга и концентрации внимания. В этой ягоде содержатся антоцианы, которые не только поддерживают здоровье мозга, но и положительно влияют на ось кишечник-мозг — важнейшую связь между желудочно-кишечной и нервной системами. В целом, черника — вкусная и полезная еда, способствующая улучшению концентрации внимания и ясности мышления.

Напомним, 6 простых привычек, которые улучшат память и работу мозга.

Ранее Фокус писал о том, какие 3 суперпродукта помогут улучшить вашу память.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.