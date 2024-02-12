Как подготовиться к поездке во время войны: простые, но важные лайфхаки

По словам экспертов, самые распространенные форс-мажоры в поездках связаны с забытыми или потерянными документами, опозданием на транспорт и его отменой, проблемами с багажом и блокировкой банковских карт при проведении платежей. Однако это все можно предупредить.

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Поездки для многих из нас ассоциируются с путешествиями, отдыхом, туризмом. И все это — в условиях мирного времени. Вместе с тем поездки далеко и сейчас, во время войны, никто не отменял. При этом зачастую мы ищем более безопасное месте для жизни, возвращаемся домой навестить родных и близких, снова уезжаем в другую страну, где пытаемся наладить жизнь нашу и наших детей без обстрелов и бомбежек.

Независимо от причин поездки, важна подготовка к ней. Составление маршрута, бронирование билетов, сбор чемоданов и еще много действий занимают наши мысли целиком и не всегда все получается удачно. Поэтому предлагаем вам лайфхаки, как собраться в дорогу с максимальным комфортом для себя и ничего при этом не забыть.

Нам кажется, что самые распространенные форс-мажоры связаны с забытыми или потерянными документами, опозданием на транспорт и его отменой, проблемами с багажом и блокировкой банковских карт при проведении платежей. Однако это все можно предупредить и, кроме того, сделать то, что вы можете быстро и качественно сделать в Украине. Итак, подробнее обо всем.

Сделайте копии документов

Перед поездкой отсканируйте все необходимые документы:

биометрический паспорт (для безвизового режима) или загранпаспорт старого образца с визой на въезд в соответствующую страну;

документы для детей — отдельный загранпаспорт и заверенные документы от родителей (если ребенок едет не с родителями, а в сопровождении других взрослых);

документы и справки для домашних любимцев (на титры антител, бешенство и т.п.);

соответствующие справки от врача, рецепты с подписью, датой и печатью медика, если вы везете с собой лекарство.

Фото: Из открытых источников

Сканы следует распечатать и даже скинуть по экземпляру на "облако". Причем сканы документов рекомендуем хранить отдельно от оригиналов. И учтите: именно сканы, а не ксерокопии считаются полноценной заменой утерянных документов.

Предупредите свой банк о поездке

Украинцы уже привыкли к безналичным расчетам и умело пользуются банковской карточкой практически везде. Это и удобно, и сохранность денег практически гарантирована. Однако перед поездкой советуем предупредить банк о возможных зарубежных транзакциях.

Во-первых, и сам банк, и Нацбанк Украины могут менять правила расчетов карточками. Во-вторых, следует уточнить, подключена ли к вашей карточке опция оплаты в другой стране.

Заранее оплатите коммунальные платежи и штрафы

Желательно перед поездкой, особенно длительной, закрыть все возможные платежи и пени, штрафы, если таковые имеются. Бывает даже так, что на границе из-за просроченного кредита или неоплаченного штрафа вас могут просто не выпустить из страны.

Учтите: оплачивать все задолженности нужно минимум за две недели до поездки. Такой срок необходим, чтобы в базе данных таможенной службы обновилась информация.

Экономьте на билетах

При поиске билетов в нужном направлении в интернете рекомендуется включить в браузере режим "Инкогнито". Зачем, спросите вы? Очень просто: составляя маршрут в интернете, вы и не догадываетесь, что поисковик "запоминает" интерес пользователя. При запросе цены на билеты через агрегатор сразу выдаются дорогие варианты (они выгоднее всего, особенно это касается авиакомпаний). Включение режима "Инкогнито" позволяет систему сбить с толку систему.

Есть лайфхак, касающийся времени бронирования — касается билетов на самолет. Некоторые авиакомпании снижают цены на билеты на сутки (например, вечер воскресенья — вечер понедельника). У того, кто забронирует посадочный талон за этот период, есть 24 часа, чтобы его выкупить. Но успевают далеко не все (может, не знают о суточных ограничении, к примеру). Тогда билет, который не был выкуплен, вновь поступает в продажу, но уже с дополнительной скидкой. Ночью со вторника на среду можно приобрести его с максимальной выгодой.

Если же вы едете автобусом, то в дорогу стоит взять:

легкую пищу и воду;

зарядные устройства и павербанки;

удобную одежду и подушку для шеи;

лекарства от укачивания и тошноты.

Закачайте в гаджет полезные приложения

Поездка за другую страну, да еще без знания языка — это уже форс-мажор. Чтобы поездка не превратилась в рискованное мероприятие, советуем вам заранее закачать на смартфон полезные приложения, например, подробную карту страны и онлайн-переводчик.

Заряжайте телефон от телевизора

Многие знают, что украинские зарядные устройства за границей не всегда подходят к их розеткам. Можно, конечно, купить адаптер, однако есть еще один вариант — зарядить телефон от телевизора. Потребуется только USB-шнур. Современные телевизоры оснащены разъемами нужной конфигурации — обычно они расположены сбоку.

Ищите бесплатный Wi-Fi

За границей найти бесплатный высокоскоростной интернет очень непросто, а мобильный на "родной" сим-карте не всегда работает. Можно, конечно, купить номер местного оператора и подключить интернет за дополнительную плату. Однако такое решение повлечет хлопоты и расходы.

Попробуйте обеспечить себя высокоскоростным интернетом, заглянув, например, в МакДональдс. Заведения этой сети есть практически в любой стране мира, там всегда бесплатный Wi-Fi. Заходите, заказывайте бургер и кофе, занимайте столик и наслаждайтесь интернетом.

Складывайте вещи правильно

Собирая чемодан, вы понимаете, что не можете положить все, что необходимо. Да и вещи сильно мнутся. Знакомо, не правда ли? Так вот: чтобы в чемодан вместить как можно больше одежды и уберечь ее от сминания, скручивайте вещи в рулон. Во-первых, так можно плотнее набить багаж. Во-вторых, вы избежите заломов на ткани.

Купите подходящий чемодан

А вот с этого лайфхака, в принципе, и надо начинать подготовку к поездке. На что стоит обратить внимание при покупке чемодана? Прежде всего на прочность и надежность конструкции, на качество. Надежные модели способны защитить содержимое от потери или кражи, хорошо выдерживают нагрузки и транспортировку. Не стремитесь сэкономить, чемодан — это вещь без срока годности.

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