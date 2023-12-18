Самые безопасные города в 2024 году: опубликован рейтинг компании Berkshire Hathaway (фото)
По словам экспертов, собираясь в путешествие, не стоит пренебрегать вопросами безопасности и лучше узнать о регионе, куда вы собираетесь, как можно больше.
Новый рейтинг холдинговой компании Berkshire Hathaway представил города мира, которые безопасно посещать в 2024 году. Об этом пишет профильное издание Travel Off Path.
Как отмечается в опросе компании под названием Travel Protection, критериями отбора стали в первую очередь такие факторы, как общий уровень безопасности, уровень преступности и угроза стихийных бедствий. При этом эксперты подчеркивают, что каким бы ни казался привлекательным город или регион, туристы всегда должны прежде всего обращать внимание на вопросы безопасности и не идти на компромиссы.
Тройка лидеров
Гонолулу
Возглавил рейтинг главный город американского штата Гавайи, славящийся белоснежными пляжами и тропическими лесами. Он привлекает путешественников со всего мира. Но не только своей экзотикой, но и низким уровнем преступности, который определяют строгие законы штата и высокий уровень жизни. Поэтому самая большая угроза, как считают в Гонолулу, — это сам океан и его обитатели. Гостям советуют прислушиваться к советам местных жителей и не отправляться в поход в одиночку или на ночные купания.
Монреаль
Один из крупнейших городов Канады занял вторую строчку в рейтинге, чему способствовал низкий уровень преступности, особенно по отношению к женщинам.
Впрочем, и в Монреале случаются мелкие кражи, поэтому туристам советуют держать свои личные вещи под рукой. Также здесь есть риск стихийных бедствий, включая зимние ледяные бури и землетрясения.
Рейкьявик
В столице Исландии настолько безопасно, что у страны фактически нет армии, а полицейские патрулируют улицы без оружия.
Наибольшую угрозу в Исландии несут стихийные бедствия. Например, в ноябре и декабре 2023 года наблюдался всплеск сейсмической и вулканической активности в Рейкьявике и его окрестностях.
Топ-10 безопасных городов мира
- Гонолулу, Гавайи, США
- Монреаль, Канада
- Рейкьявик, Исландия
- Сидней, Австралия
- Амстердам, Нидерланды
- Дубай, ОАЭ
- Копенгаген, Дания
- Лондон, Великобритания
- Сеул, Южная Корея
- Венеция, Италия
Ранее самой безопасной страной для туристов-одиночек назвали Японию. Эксперты отмечают, что уровень преступности здесь впечатляюще низок, что, скорее всего, объясняется глубоко укоренившейся в стране культурой уважения и вежливости.Важно
Напомним, что из-за санкций, которые ослабили курс рубля, столица РФ и еще один российский мегаполис Санкт-Петербург стремительно упали в рейтинге самых дорогих городов мира.