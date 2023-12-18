Самые безопасные города в 2024 году: опубликован рейтинг компании Berkshire Hathaway (фото)

По словам экспертов, собираясь в путешествие, не стоит пренебрегать вопросами безопасности и лучше узнать о регионе, куда вы собираетесь, как можно больше.

Related video

Новый рейтинг холдинговой компании Berkshire Hathaway представил города мира, которые безопасно посещать в 2024 году. Об этом пишет профильное издание Travel Off Path.

Как отмечается в опросе компании под названием Travel Protection, критериями отбора стали в первую очередь такие факторы, как общий уровень безопасности, уровень преступности и угроза стихийных бедствий. При этом эксперты подчеркивают, что каким бы ни казался привлекательным город или регион, туристы всегда должны прежде всего обращать внимание на вопросы безопасности и не идти на компромиссы.

Тройка лидеров

Гонолулу

Возглавил рейтинг главный город американского штата Гавайи, славящийся белоснежными пляжами и тропическими лесами. Он привлекает путешественников со всего мира. Но не только своей экзотикой, но и низким уровнем преступности, который определяют строгие законы штата и высокий уровень жизни. Поэтому самая большая угроза, как считают в Гонолулу, — это сам океан и его обитатели. Гостям советуют прислушиваться к советам местных жителей и не отправляться в поход в одиночку или на ночные купания.

Монреаль

Один из крупнейших городов Канады занял вторую строчку в рейтинге, чему способствовал низкий уровень преступности, особенно по отношению к женщинам.

Впрочем, и в Монреале случаются мелкие кражи, поэтому туристам советуют держать свои личные вещи под рукой. Также здесь есть риск стихийных бедствий, включая зимние ледяные бури и землетрясения.

Рейкьявик

В столице Исландии настолько безопасно, что у страны фактически нет армии, а полицейские патрулируют улицы без оружия.

Наибольшую угрозу в Исландии несут стихийные бедствия. Например, в ноябре и декабре 2023 года наблюдался всплеск сейсмической и вулканической активности в Рейкьявике и его окрестностях.

Топ-10 безопасных городов мира

Гонолулу, Гавайи, США Монреаль, Канада Рейкьявик, Исландия Сидней, Австралия Амстердам, Нидерланды Дубай, ОАЭ Копенгаген, Дания Лондон, Великобритания Сеул, Южная Корея Венеция, Италия

Ранее самой безопасной страной для туристов-одиночек назвали Японию. Эксперты отмечают, что уровень преступности здесь впечатляюще низок, что, скорее всего, объясняется глубоко укоренившейся в стране культурой уважения и вежливости.

Важно

Самые безопасные регионы Украины: опубликован первый рейтинг местного благополучия (инфографика)

Напомним, что из-за санкций, которые ослабили курс рубля, столица РФ и еще один российский мегаполис Санкт-Петербург стремительно упали в рейтинге самых дорогих городов мира.