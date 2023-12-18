Найбезпечніші міста у 2024 році: опубліковано рейтинг компанії Berkshire Hathaway (фото)

За словами експертів, збираючись у подорож, не варто нехтувати питаннями безпеки та краще дізнатися про регіон, куди ви збираєтеся, якомога більше.

Related video

Новий рейтинг холдингової компанії Berkshire Hathaway презентував міста світу, які безпечно відвідувати у 2024 році. Про це пише профільне видання Travel Off Path.

Як зазначається в опитуванні компанії під назвою Travel Protection, критеріями відбору стали насамперед такі фактори, як загальний рівень безпеки, рівень злочинності та загроза стихійних лих. Водночас експерти наголошують, що хоч би яким привабливим не здавалося місто чи регіон, туристи завжди мають насамперед звертати увагу на питання безпеки і не йти на компроміси.

Трійка лідерів

Гонолулу

Очолило рейтинг головне місто американського штату Гаваї, що славиться білосніжними пляжами і тропічними лісами. Воно приваблює мандрівників з усього світу. Але не лише своєю екзотикою, а й низьким рівнем злочинності, який визначають суворі закони штату та високий рівень життя. Тож найбільша загроза, як вважають у Гонолулу, — це сам океан і його мешканці. Гостям радять дослухатися до порад місцевих жителів і не вирушати в похід поодинці або на нічні купання.

Монреаль

Одне з найбільших міст Канади посіло другу сходинку в рейтингу, чому сприяв низький рівень злочинності, особливо щодо жінок.

Утім, і в Монреалі трапляються дрібні крадіжки, тому туристам радять тримати особисті речі під рукою. Також тут є ризик стихійних лих, включно із зимовими крижаними бурями та землетрусами.

Рейк'явік

У столиці Ісландії настільки безпечно, що у країни фактично немає армії, а поліцейські патрулюють вулиці без зброї.

Найбільшу загрозу в Ісландії несуть стихійні лиха. Наприклад, у листопаді та грудні 2023 року спостерігався сплеск сейсмічної та вулканічної активності в Рейк'явіку та його околицях.

Топ-10 безпечних міст світу

Гонолулу, Гаваї, США Монреаль, Канада Рейк'явік, Ісландія Сідней, Австралія Амстердам, Нідерланди Дубай, ОАЕ Копенгаген, Данія Лондон, Великобританія Сеул, Південна Корея Венеція, Італія

Раніше найбезпечнішою країною для туристів-одинаків назвали Японію. Експерти зазначають, що рівень злочинності тут вражаюче низький, що, найімовірніше, пояснюється глибоко вкоріненою в країні культурою поваги і ввічливості.

Важливо

Найбезпечніші регіони України: опубліковано перший рейтинг місцевого благополуччя (інфографіка)

Нагадаємо, що через санкції, які послабили курс рубля, столиця РФ і ще один російський мегаполіс Санкт-Петербург стрімко впали в рейтингу найдорожчих міст світу.