В деревне Новинки никто не проживает постоянно с 2002 года. Но на фото еще можно увидеть уцелевшие дома вдоль главной улицы с названием Полевая.

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Российская деревня Новинки Киржакского района Владимирской области (РФ) в которой 26 июля 1965 года родился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, обезлюдила. Фокус собрал всю доступную информацию о месте рождения нынешнего командующего украинской армией.

Согласно информации русскоязычной "Википедии", деревня расположена на берегу реки Шередарь в 20 км на юг от центра поселения деревни Кипрево и в 22 км на юго-восток от райцентра города Киржач. В XIX — начале XX века деревня входила в состав Фуниково-Горской волости Покровского уезда, с 1926 года — в составе Овчининской волости Александровского уезда. С 1929 года деревня входила в состав Хмелевского сельсовета Киржачского района, с 1969 года — в составе Новоселовского сельсовета, с 2005 года — в составе Кипревского сельского поселения.

Как свидетельствуют данные Всероссийской переписи населения 2002 года, на то время население деревни составляло 0 человек.

Согласно карте, в Новинках была всего одна улица с названием Полевая.

Главная и единственная улица деревни Новинки называлась "Полевая" Фото: a33.ru

По обе стороны от нее располагалось около 25 домов местных жителей и других архитектурных объектов. В начале улицы была расположена автобусная остановка.

Российская деревня Новинки на карте Фото: Скриншот

У главной дороги в деревне Новинки, как видно на фотографиях, сделанных в 2007 году, располагалась небольшая православная часовня.

Православная часовня у главной дороги в деревне Новинки Киржачского района Владимирской области Фото: a33.ru

На опубликованных в сети фото и видео также можно увидеть колодцы, которые стоят во дворах местных жителей. Был ли когда-нибудь проведен водопровод в деревню Новинки — неизвестно.

Колодец во дворе деревни Новинки Фото: Скриншот

Напомним, в начале февраля волонтер показал "дорогу жизни" возле Табаевки. Денис Христов отправился в поселок Песчаное, чтобы передать лекарства и корм для домашних животных. Волонтер также показал работу украинской авиации на Купянском направлении.

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