"Teresa & Maria" зазвучала на польском (видео)

Песня Jerry Heil & Alyona Alyona Teresa & Maria зазвучал на польском языке. Новую версию песни исполнила одна из польских групп. Вариант их исполнения мгновенно приобрел популярность и изрядно поразил слушателей.

Related video

Известная польская группа Lunaria перепела украиноязычный трек будущих участниц Евровидения 2024 года Jerry Heil & Alyona Alyona — Teresa & Maria. Сначала ребята записали кусочек песни, которая моментально разлетелась по сети Тик-ток. Из-за этого исполнители решили спеть песню украинских певиц полностью. Видео кавер-версии на песню Teresa & Maria в исполнении на польском языке группа опубликовала на своей странице в ютубе.

За два дня видеоролик с исполнением группы Lunaria песни Teresa & Maria набрал более 33 тысяч просмотров на официальном канале.

Под видео активные пользователи сети ютуб опубликовали свои отзывы относительно нового звучания украинской песни, которая поедет на Евровидение от Украины: "Добро пожаловать из Украины, славные дети Польши! Спасибо за хороший перевод и прекрасное исполнение украинской песни. Вы очень талантливы, у вас хорошие голоса! Мне очень понравилось", "Очень хорошо! Замечательные голоса. настоящие таланты. Привет из города Днепр", "Класс, какие вы крутииии!!! Очень хорошо звучит на польском и голос невероятный! Спасибо!", "Большое спасибо Польше за поддержку и за кавер. Сохранить ритм и смысл и не испортить песню не всем по силам", "Спасибо, очень хорошо. Даже в некоторых моментах лучше Jerry. Привет из Украины", "Невероятные ребята, такое наслаждение для ушей и души!!!!", "Ребята, у меня мурашки по коже очень крутой кавер и исполнение спасибо за это!"

Справка:

Teresa & Maria — это украинская песня, которую исполнили украинская певица Jerry Heil и рэперка alyona alyona. Она стала лучшей песней на национальном отборе на "Евровидение 2024". Во время голосования жюри отдало этой песне 10 баллов из 11, а зрители 11 из 11. Таким образом уже 7 мая 2024 года песню представят на 68-м песенном конкурсе, который должен состояться в Мальме, Швеции.

Напомним, ранее мы писали, что Alyona Alyona и Jerry Heil победили в Нацотборе на "Евровидение-2024". Также Фокус писал, что Данилко рассказал, почему АІуопа АІуопа и Jerry Heil — лучший выбор для "Евровидения-2024"