"Teresa & Maria" зазвучала польською (відео)

Пісня Jerry Heil & Alyona Alyona Teresa & Maria зазвучав польською мовою. Нову версію пісні виконав один з польських гуртів. Варіант їх виконання миттєво набув популярності і неабияк вразив слухачів.

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Відомий польський гурт Lunaria переспівав україномовний трек майбутніх учасниць Євробачення 2024 року Jerry Heil & Alyona Alyona — Teresa & Maria. Спочатку хлопці записали шматочок пісні, яка моментально розлетілася мережею Тік-ток. Через це виконавці вирішили заспівати пісню українських співачок повністю. Відео кавер-версії на пісню Teresa & Maria у виконанні польською мовою гурт опублікував на своїй сторінці в ютубі.

За два дні відеоролик з виконанням гурту Lunaria пісні Teresa & Maria набрав понад 33 тисячі переглядів на офіційному каналі.

Під відео активні користувачі мережі ютуб опублікували свої відгуки стосовно нового звучання української пісні, яка поїде на Євробачення від України: "Ласкаво просимо з України, славні діти Польщі! Щиро дякую за гарний переклад та чудове виконання української пісні. Ви дуже талановиті, у вас гарні голоси! Мені дуже сподобалось", "Дуже гарно! Чудові голоси. справжні таланти. Привіт із міста Дніпро", "Клас, які ви крутііі!!! Дуже гарно звучить польською та голос неймовірний! Дякую!", "Велика подяка Польщі за підтримку і за кавер. Зберегти ритм і сенс і не зіпсувати пісню не всім до снаги", "Дякуємо, дуже гарно. Навіть в деяких моментах краще за Jerry. Привіт з України", "Неймовірні хлопці, така насолода для вух і душі!!!!", "Хлопці, в мене мурахи по шкірі дуже крутий кавер та виконання дякую за це!"

Довідка:

Teresa & Maria — це українська пісня, яку виконали українська співачка Jerry Heil та реперка alyona alyona. Вона стала кращою піснею на національному відборі на "Євробачення 2024". Під час голосування журі віддало цій пісні 10 балів з 11, а глядачі 11 з 11. Таким чином вже 7 травня 2024 року пісню представлять на 68-му пісенному конкурсі, який має відбутися у Мальме, Швеції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Alyona Alyona та Jerry Heil перемогли в Нацвідборі на "Євробачення-2024". Також Фокус писав, що Данилко розповів, чому Аlyona Аlyona і Jerry Heil — найкращий вибір для "Євробачення-2024"