Гормональный дисбаланс: 7 упражнений, которые помогут урегулировать уровень гормонов

Если ваши гормоны не в норме, это наносит ущерб различным функциям вашего организма. Выберите одно из упражнений, которые помогут стабилизировать уровень гормонов.

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Резкие перепады настроения, раздражительность, бессонница и другие симптомы у женщин могут указывать на гормональный дисбаланс. Когда ваши гормоны не в порядке, организм может реагировать странным образом, из-за чего становится трудно понять внезапные перепады настроения, раздражительность и многое другое. Но гормональный дисбаланс чреват не только перепадами настроения, он может привести к депрессии, бесплодию и увеличению веса. Однако вы можете сбалансировать свои гормоны с помощью некоторых простых упражнений. Об этом пишет Health Shots.

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Гормональный дисбаланс может быть вызван различными факторами, такими как стресс, диета, генетика или заболевания, например, СПКЯ или заболевания щитовидной железы. Эти дисбалансы нарушают сложную гормональную систему, приводя к нарушениям в обмене веществ, регуляции настроения и репродуктивном здоровье. Его симптомы различаются, но могут включать увеличение веса, усталость, перепады настроения, нерегулярные месячные и снижение либидо, что может повлиять на ваше общее самочувствие.

Регулярные физические упражнения могут помочь справиться с гормональным дисбалансом, способствуя выработке эндорфинов, что помогает снизить выработку гормонов стресса — кортизола. Этот баланс жизненно важен для регулирования уровня инсулина, улучшения сна и контроля увеличения веса. Кроме того, физические упражнения могут повысить уровень серотонина — гормона, который помогает улучшить настроение и уменьшить симптомы гормональных колебаний, таких как тревога и депрессия.

Фитнес-тренер Читареш Натесан предложил 7 физических упражнений, которые помогут справиться с гормональным дисбалансом.

Тренировка на все тело

Фото: Freepik

Начните тренировку со сложных упражнений, таких как приседания, становая тяга и жим лежа. Эти упражнения одновременно задействуют несколько групп мышц, вызывая высвобождение гормона роста и эстрогена, которые необходимы для поддержания гормонального баланса.

Высокоинтенсивная интервальная тренировка

Включите HIIT-тренировки в свой распорядок дня, чтобы стимулировать выработку эндорфинов и адреналина и одновременно улучшить чувствительность к инсулину. Эта тренировка может повысить уровень гормона роста (HGH), который поможет вам чувствовать себя здоровой и сильной, регулируя уровень кортизола и ускоряя обмен веществ.

Йога

Фото: Freepik

Не стоит недооценивать влияние йоги на регуляцию гормонов. Практика поз йоги, таких как поза "собака вниз", "поза ребенка" и "поза воина", может помочь снизить уровень стресса, способствовать расслаблению и сбалансировать выработку кортизола.

Силовая тренировка

Сосредоточьтесь на силовых тренировках, чтобы увеличить мышечную массу и улучшить чувствительность к инсулину. По мере роста мышечной ткани она становится более эффективной в использовании глюкозы, помогая стабилизировать уровень сахара в крови и предотвратить резистентность к инсулину.

Плиометрика

Добавьте в свой распорядок дня плиометрические упражнения, такие как прыжки на ящик, приседания с выпрыгиванием и берпи, чтобы повысить уровень энергии и стимулировать высвобождение гормонов роста. Эти динамичные движения также помогут улучшить координацию и ловкость, сохраняя при этом уровень кортизола под контролем.

Базовая тренировка

Фото: Freepik

Сильный корпус необходим для общей стабильности и улучшения выработки гормонов. Включите в свою тренировку такие упражнения, как планка, скручивания и велосипед, чтобы укрепить мышцы корпуса и контролировать уровень гормонов.

Медитация

Включите в свой распорядок дня расслабляющие медитации, дыхательные практики, чтобы уменьшить стресс и способствовать восстановлению. Организма. Помните, что достаточный отдых имеет решающее значение для регуляции гормонов и восстановления мышц.

Эти упражнения не только улучшат ваше телосложение, но и поддержат гормональный баланс для оптимального здоровья и благополучия организма.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.