Как повысить уровень коллагена: 6 продуктов от морщин и дряблости кожи

С возрастом кожа теряет былую упругость, молодость и свежесть, а все из-за снижения количества коллагена в клетках. К счастью, эксперты назвали продукты, которые помогут предотвратить появление морщин и старение.

Related video

Мало тратить огромные суммы на косметику и косметологические процедуры, ведь красивая кожа начинается изнутри. Безусловно, солнцезащитный крем и сыворотка с ретинолом всегда помогут защитить вашу кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и ускорить обновление клеток, делая кожу более гладкой и молодой, но то, что вы едите, также имеет большое значение. Некоторые продукты, содержащие витамины, минералы и антиоксиданты, могут стимулировать выработку коллагена, отвечающего за упругость и гладкость кожи. Об этом пишет She Finds.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

В следующий раз, отправляясь в супермаркет, подумайте о том, чтобы добавить в корзину эти шесть продуктов. Они вкусные, питательные и учитывают потребности вашей кожи.

Черника

Фото: Pixabay

Черника — продукт, богатый антиоксидантами и витамином С, помогает бороться со свободными радикалами, вызывающие повреждение кожи. Именно это количество витамина С помогает повысить выработку коллагена в коже, а также антоцианов, которые могут уменьшить воспаление и защитить кожу от вредных ультрафиолетовых лучей. Эти маленькие ягоды станут чудесным дополнением к овсянке, йогурту, смузи или выпечке.

Цитрусовые

Независимо от того, разрезаете ли вы апельсин, чтобы съесть его целиком, или привыкли выжимать лимон в бутылку с водой, цитрусовые помогают повысить выработку коллагена, поскольку содержат большое количество витамина С.

Брокколи

Фото: Freepik

Брокколи полна витаминов и минералов, таких как витамины А, С и цинк, необходимые для здоровья кожи. Она также содержит лютеин, который может помочь предотвратить окислительный стресс, способствующий старению кожи. Если приготовленная на пару брокколи никогда не была вашим любимым овощем, всегда можно добавить ее в пасту, суп или салат.

Сардины

Витамины, минералы и антиоксиданты — не единственные необходимые продукты, полезные для кожи: ваша кожа также нуждается в большом количестве полезных жиров. Сардины содержат диметиламиноэтанол (известный как ДМАЭ), усиливающий выработку коллагена, а также жирные кислоты омега-3 и кальций, поддерживающие природное сияние кожи. Чтобы получить результат, не нужно есть много сардин — начните с того, что нарежьте несколько и добавьте их в спагетти или салат — или поджарьте их на гриле и наслаждайтесь ими в качестве закуски.

Авокадо

Фото: Freepik

Если вы думаете о "полезных жирах", когда слышите слово "авокадо", вы не ошибаетесь. Этот фрукт является одним из лучших для кожи и здоровья именно потому, что содержит антиоксидантные соединения, помогающие изгонять свободные радикалы, а также такие питательные вещества, как витамин Е, клетчатка и, конечно же, полезные жиры! Авокадо не только является удивительным продуктом для здоровья кожи и даже может использоваться в качестве маски для лица, которую можно наносить местно для увлажнения сухой кожи. Авокадо легко добавлять во многие блюда, включая тосты и тако, смузи и многое другое.

Костный бульон

Костный бульон богат коллагеном и гиалуроновой кислотой — что, конечно, звучит знакомо, так как эти ингредиенты также присутствуют в некоторых из лучших средств по уходу за кожей. Они могут улучшить здоровье вашей кожи изнутри. Приготовьте просто бульон или сытный овощной суп на его основе, чтобы получить еще больше пользы для здоровья.

Напомним, 5 привычек, которые помогут сохранить уровень коллагена и предотвратить старение кожи.

Ранее Фокус писал о том, что дерматолог дала 5 советов, которые сохранят молодость кожи.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.