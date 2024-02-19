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Стиль жизни

Моника Беллуччи появилась на обложке глянца (фото)

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Фото: Vogue | Моника Беллуччи

Автором снимков стал фотограф Паоло Роверси. В частности, знаменитость примерила Alaïa.

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59-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи украсила обложку Vogue Чехословакия. Снимком с фотосессии звезда экрана поделилась в своем Instagram с более 5 млн подписчиков.

Знаменитость позировала в горчичном плаще Alaïa на обложке выпуска, который появится в продаже в марте 2024 года.

"Какой она запомнилась? Как Мария Магдалина из фильма "Страсти Христовы", врач Лина Фиора Кендрикс из боевика "Слезы солнца", или из семейной комедии "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра", где она играла египетскую царицу?" — спросили журналисты издания.

Автором снимков стал фотограф Паоло Роверси.

Моника Беллуччи

"Моника начала свою карьеру в моделинге, где быстро привлекла внимание благодаря своим выразительным чертам. С плавным переходом к актерскому мастерству она стала иконой, а на серебряном экране блистала ролями, которые раскрывали не только ее талант, но и способность воплощать персонажей с соответствующей глубиной", — рассказывают журналисты Vogue.

Моника Беллуччи

В частности, бывшая жена Венсана Касселя позировала в роскошном красном платье Balenciaga.

Моника Беллуччи

Напомним, дочь Моники Беллуччи вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже.

Также Фокус писал о появлении Моники Беллуччи на публике в бархатном платье.