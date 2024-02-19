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Стиль життя

Моніка Беллуччі зʼявилася на обкладинці глянцю (фото)

Моніка Беллуччі, Моніка Беллуччі стиль, Моніка Беллуччі на обкладинці, Vogue Чехословаччина, обкладинка Vogue
Фото: Vogue | Моніка Беллуччі

Автором знімків став фотограф Паоло Роверсі. Зокрема, знаменитість приміряла Alaïa.

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59-річна італійська акторка та модель Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку Vogue Чехословаччина. Знімком з фотосесії зірка екрану поділилася у своєму Instagram з понад 5 млн підписників.

Знаменитість позувала в гірчичному плащі Alaïa на обкладинці випуску, який зʼявиться в березні 2024 року.

"Якою вона запамʼяталася? Як Марія Магдалина з фільму "Страсті Христові", лікарка Ліна Фіора Кендрікс з бойовика "Сльози сонця", або із сімейної комедії "Астерікс і Обелікс: Місія Клеопатра", де вона грала єгипетську царицю?" — запитали журналісти видання.

Автором знімків став фотограф Паоло Роверсі.

Моніка Беллуччі

"Моніка розпочала свою кар'єру в моделінгу, де швидко привернула увагу завдяки своїм виразним рисам. З плавним переходом до акторської майстерності вона стала іконою, а на срібному екрані сяяла ролями, які розкривали не тільки її талант, але й здатність втілювати персонажів з відповідною глибиною", — розповідають журналісти Vogue.

Моніка Беллуччі

Зокрема, колишня дружина Венсана Касселя позувала в розкішній червоній сукні Balenciaga.

Моніка Беллуччі

Нагадаємо, донька Моніки Беллуччі вийшла на подіум у рамках Тижня моди в Парижі.

Також Фокус писав про появу Моніки Беллуччі на публіці в оксамитовій сукні.