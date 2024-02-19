Сливочное масло: действительно ли самое полезное только 82,5%, — диетолог

Сливочное масло — неотъемлемая часть вкусной каши, идеальное дополнение к свежему круассану и обязательный ингредиент разнообразной выпечки. Эксклюзивно для Фокуса, диетолог Галина Сеник рассказывает о том, масло какой жирности стоит выбирать, чтобы не навредить своему здоровью.

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Кашу маслом не испортишь! Конечно, но только при условии, что это настоящее сливочное масло, которое принесет организму только пользу. На самом деле сливочное масло содержит кучу полезных нутриентов, включая жиры и витамины, однако есть нюансы. На полке супермаркета можно встретить сливочное масло с разным процентом жирности, но влияет ли это на его пользу? Фокус спросил у диетолога-нутрициолога Галины Сеник, от чего зависит жирность масла, и действительно ли полезным является только сливочное масло с жирностью 82,5%.

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Фото: Freepik

"Жирность зависит от количества молочного жира в масле и чем больше процент жира, тем больше процент чистых жиров на 100 г масла. Соответственно, 72% — это 72 г жира на 100 г масла, 82% — это 82 г жира, остальное масло — это, так называемая плазма масла, которая состоит из белков, воды, молочного сахара, витаминов и микроэлементов. Итак, чем ниже жирность масла, тем меньше в нем жиров и больше воды, при условии, что это масло сделано действительно из 100% коровьих сливок", — говорит Галина Сеник.

Диетолог отмечает, что неправильно говорить о том, что сливочное масло жирностью 63 или 72% нельзя употреблять, но если говорить о чистом натуральном продукте, то все же стоит отдавать предпочтение более жирному маслу. "Важно, если у человека, например, аллергия на молочный белок или он следит за тем, чтобы в рационе было как можно меньше молочного сахара, то тогда лучше выбирать масло жирностью 82%", — советует Галина Сеник.

Но если мы уверены, что масло произведено из коровьих сливок и там нет других добавленных жиров, то теоретически, можно выбирать масло и более низкой жирности. Если, например, вы делаете масло самостоятельно, или покупаете то, которое производят на крафтовой ферме.

Состав масла

Фото: Freepik

"Когда мы говорим о сливочном масле, то важно понимать, что оно богато насыщенными жирами. Так, примерно 100 г сливочного масла содержит 50 г насыщенных жиров, а это тот вид жиров, которые нужно обязательно контролировать в своем рационе", — отмечает диетолог.

Согласно рекомендациям ВОЗ, количество насыщенных жиров в рационе не должно превышать 20 в сутки. В среднем это 10-15, максимум 20 г. Учитывайте, что насыщенных жиров также много в мясе — в говядине, свинине, поэтому мы можем получать их не только из сливочного масла, а из разных типов продуктов.

"Итак, получается, что чем ниже жирность сливочного масла, тем меньшее количество насыщенных жиров попадает в наш организм. Однако я бы не рекомендовала очень фокусироваться на этом, выбирайте качественное сливочное масло жирностью 82%, но потребляйте его дозировано. Например, 10 г масла в сутки будет вполне достаточно, чтобы посмаковать, заправить кашу сливочным маслом или, например, намазать на хлеб", — советует Галина Сеник.

У детей нормы сливочного масла немного выше и отличаются, от взрослых, фактически им можно потреблять и 20 г в сутки. Диетолог советует не бояться насыщенных жиров, ведь они также нужны нашему организму, однако потреблять их нужно дозировано.

Чем полезно сливочное масло?

Фото: Freepik

"Сливочное масло имеет в составе жирорастворимые витамины, такие как А, К, Е, а кроме этого помогает всасываться другим жирорастворимым витаминам, поэтому является ценным продуктом в рационе", — отмечает диетолог.

Не стоит забывать, что основа здорового питания — это не исключение определенных продуктов, а баланс. Именно поэтому, сливочное масло должно обязательно быть в вашем рационе, вопрос лишь в умеренности и в качестве продукта, который вы выбираете.

"Действительно вредными для здоровья человека являются варианты масла в которых есть, например, смесь сливок и растительных гидрогенизированных масел, спреды, продукты сомнительного качества. Наибольшая опасность — наличие трансжиров в так называемых спредах, потому что гидрогенизированные масла, которые используют в них, больше всего вредят здоровью человека. Поэтому важно при выборе сливочного масла читать состав, особенно, если это новый продукт, который вы раньше не покупали", — советует Галина Сеник.

Как проверить масло

Если состав вас удовлетворяет, вы еще можете дополнительно проверить сливочное масло в домашних условиях, используя обычный кипяток. Растворите кусочек масла в стакане с горячей водой: настоящее сливочное масло растворится в воде, а на поверхности появится светло-желтая пленка. Маргарин просто распадется на мелкие частицы, не растворяясь в воде.

Кроме того, настоящее масло после заморозки должно крошиться, а срок его годности не должен превышать более 10 дней. К тому же, выбирая сливочное масло, обращайте внимание на цвет, он не должен быть очень белым или слишком ярким, если масло изготовлено из качественных сливок.

Напомним, оливковое масло и масло авокадо являются настоящими звездами среди растительных масел, и это неудивительно, ведь они не только придают блюдам замечательный аромат, но и полезны для здоровья.

Ранее Фокус писал о том, как проверить качество сливочного масла в домашних условиях: шесть простых способов.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.