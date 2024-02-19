Вершкове масло: чи справді найкорисніше лише 82,5%, — дієтолог

Вершкове масло — невіддільна частина смачної каші, ідеальне доповнення до свіжого круасана та обов'язковий інгредієнт різноманітної випічки. Ексклюзивно для Фокуса, дієтологиня Галина Сеник розповідає про те, маслу якої жирності варто віддати перевагу, щоб не нашкодити своєму здоров'ю.

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Кашу маслом не зіпсуєш! Звісно, але лише за умови, що це справжнє вершкове масло, яке принесе організму лише користь. Насправді вершкове масло містить купу корисних нутрієнтів, включно з жирами та вітамінами, проте є нюанси. На полиці супермаркету можна натрапити на вершкове масло з різним відсотком жирності та чи впливає це на його користь? Фокус запитав у дієтологині Галини Сеник, від чого залежить жирність масла, та чи дійсно корисним є лише вершкове масло з жирністю 82,5%.

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Фото: Freepik

"Жирність залежить від кількості молочного жиру в маслі і чим більший відсоток жиру, тим більший відсоток чистих жирів на 100 г масла. Відповідно, 72% — це 72 г жиру на 100 г масла, 82% — це 82 г жиру, решта масла — це, так звана плазма масла, яка складається з білків, води, молочного цукру, вітамінів та мікроелементів. Отже, чим нижча жирність масла, тим менше в ньому жирів та більше води, за умови, що це масло зроблено дійсно зі 100% коров'ячих вершків", — каже Галина Сеник.

Дієтологиня наголошує на тому, що неправильно стверджувати, що вершкове масло жирністю 63 чи 72% не можна вживати, але якщо говорити про чистий натуральний продукт, то дійсно варто надавати перевагу жирнішому маслу. "Важливо, якщо людина має, наприклад, алергію на молочний білок або стежить за тим, щоб в раціоні було якомога менше молочного цукру, то тоді краще обирати масло жирністю 82%", — наголошує Галина Сеник.

Але якщо ми впевнені, що масло вироблено з коров'ячих вершків і там немає інших доданих жирів, то теоретично, можна обирати масло і нижчої жирності. Якщо, наприклад, ви робите масло самостійно, або купуєте масло, яке виробляють на крафтовій фермі.

Склад масла

Фото: Freepik

"Коли ми говоримо про вершкове масло, то важливо розуміти, що воно багате на насичені жири. Так, приблизно 100 г вершкового масла містить 50 г насичених жирів, а це той вид жирів, які потрібно обов'язково контролювати у своєму раціоні", — наголошує дієтологиня.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, кількість насичених жирів в раціоні не має перевищувати 20 на добу. В середньому це 10-15, максимум 20 г. Зауважуйте, що насичених жирів також багато у м'ясі — в яловичині, свинині, тому ми можемо отримувати їх не лише з вершкового масла, а з різних типів продуктів.

"Отже, виходить, що чим нижче жирність вершкового масла, тим нижча кількість насичених жирів потрапляє в наш організм. Проте я б не рекомендувала дуже фокусуватися на цьому, обирайте якісне вершкове масло жирністю 82%, але споживайте його дозовано. Наприклад, 10 г масла на добу буде цілком достатньо, щоб посмакувати, заправити кашу вершковим маслом чи, наприклад, намастити на хліб", — радить Галина Сеник.

У дітей норми вершкового масла трохи вище і відрізняються, від дорослих, фактично їм можна споживати і 20 г на добу. Дієтологиня радить не боятися насичених жирів, адже вони також потрібні нашому організму, проте споживати їх потрібно дозовано.

Чим корисно вершкове масло?

Фото: Freepik

"Вершкове масло має в складі жиророзчинні вітаміни, такі як А, К, Е, а крім цього допомагає всмоктуватися іншим жиророзчинним вітамінам, тому є цінним продуктом в раціоні", — зазначає дієтологиня.

Не варто забувати, що основа здорового харчування — це е виключення певних продуктів, а баланс. Саме тому, вершкове масло має обов'язково бути у вашому раціоні, питання лише в помірності та в якості продукту, який ви обираєте.

"Дійсно шкідливими для здоров'я людини є варіанти масла в яких є, наприклад, суміш вершків і рослинних гідрогенізованих олій, спреди, продукти сумнівної якості. Найбільша небезпека — наявність трансжирів у так званих спредах, тому що гідрогенізовані олії, які використовують в них, найбільше шкодять здоров'ю людини. Тому важливо при виборі вершкового масла, читати склад, особливо, якщо це новий продукт, який ви раніше не купували", — радить Галина Сеник.

Як перевірити масло

Якщо склад вас задовольняє, ви ще можете перевірити вершкове масло в домашніх умовах, використовуючи звичайний окріп. Розчиніть шматочок масла у склянці з гарячою водою: справжнє вершкове масло розчиниться у воді, а на поверхні з'явиться світло-жовта плівка. Маргарин просто розпадеться на дрібні частинки, не розчиняючись у воді.

Крім того, справжнє масло після заморозки має кришитись, а термін його придатності може бути не більше 10 днів. До того ж обираючи вершкове масло, звертайте увагу на колір, він не має бути дуже білим або занадто яскравим, якщо масло виготовлено з якісних вершків.

Нагадаємо, оливкова олія та олія авокадо є справжніми зірками серед рослинних олій, і це не дивно, адже вони не тільки надають стравам чудового аромату, а й корисні для здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, як перевірити якість вершкового масла в домашніх умовах: шість простих способів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.