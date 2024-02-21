Принц Филипп "перевернулся бы в могиле" из-за решения принца Гарри, — эксперт

Герцоги Сассекские недавно сменили фамилии своим детям. Покойный дедушка принца Гарри был бы очень зол из-за этого.

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Принц Гарри и Меган Маркл решили назвать своих детей, 4-летнего принца Арчи и 2-летнюю принцессу Лилибет, фамилией Сассекс, а не Маунтбеттен-Виндзор. По словам королевского эксперта, это очень разозлило бы покойного принца Филиппа, если бы он был еще жив. Об этом пишет Daily Mail.

Супруг королевы Елизаветы II умер в апреле 2021 года в возрасте 99 лет, а с 1960 года его потомки по мужской линии носили фамилию Маунтбеттен-Виндзор.

Королевский эксперт Ингрид Сьюард считает, что герцог Эдинбургский был бы очень зол — и "перевернулся бы в могиле" — из-за выбора его внука сменить фамилии своим детям.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

По мнению эксперта, решение герцога Сассекского "лишь еще больше отдалит принца и его детей" от королевской семьи Великобритании.

Дом Виндзоров изменил свое название в 1917 году с Саксен-Кобург и Гота. Династия изменила свое имя из-за антигерманских настроений, которые распространялись во время Первой мировой войны.

Когда покойная королева Елизавета стала монархом в 1952 году, ее муж был расстроен, что его дети будут Виндзорами, а не Маунтбеттенами.

Принц Филипп Фото: Getty Images

Прежде чем жениться на дочери короля в 1947 году, Филипп отказался от претензий на греческий и датский престолы и взял фамилию своей матери Маунтбеттен.

"Поэтому, как печально, что только через три поколения Гарри так откровенно пренебрег желаниями своего дедушки и фактически отказался от фамилии, за которую Филипп боролся", — отметила Сьюард.

Напомним, принц Гарри уже не сможет вернуться в королевскую семью.

Также Фокус писал о планах принца Гарри получить паспорт гражданина США.