Принц Філіп "перевернувся б у могилі" через рішення принца Гаррі, — експертка
Герцоги Сассекські нещодавно змінили прізвища своїм дітям. Покійний дідусь принца Гаррі був би дуже розлючений через це.
Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили назвати своїх дітей, 4-річного принца Арчі та 2-річну принцесу Лілібет, прізвищем Сассекс, а не Маунтбеттен-Віндзор. За словами королівського експерта, це дуже розлютило б покійного принца Філіпа, якби він був ще живий. Про це пише Daily Mail.
Чоловік королеви Єлизавети ІІ помер у квітні 2021 року у віці 99 років, а з 1960 року його нащадки по чоловічій лінії носили прізвище Маунтбеттен-Віндзор.
Королівська експертка Інгрід Сьюард вважає, що герцог Единбурзький був би дуже розлючений — і "перевернувся б у могилі" — через вибір його онука змінити прізвища своїм дітям.
На думку експерта, рішення герцога Сассекського "лише ще більше віддалить принца та його дітей" від королівської родини Великої Британії.
Будинок Віндзорів змінив свою назву в 1917 році із Саксен-Кобург і Гота. Династія змінила своє ім'я через антинімецькі настрої, які поширювалися під час Першої світової війни.
Коли покійна королева Єлизавета стала монархом у 1952 році, її чоловік був засмучений, що його діти будуть Віндзорами, а не Маунтбеттенами.
Перш ніж одружитися з донькою короля в 1947 році, Філіп відмовився від претензій на грецький і датський престоли і взяв прізвище своєї матері Маунтбеттен.
"Тому, як сумно, що лише через три покоління Гаррі так відверто знехтував бажаннями свого дідуся та фактично відмовився від прізвища, за яке Філіп боровся", — зазначила Сьюард.
Нагадаємо, принц Гаррі вже не зможе повернутися до королівської родини.
Також Фокус писав про плани принца Гаррі отримати паспорт громадянина США.