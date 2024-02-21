Уилл Смит опубликовал оригинальную версию поедания спагетти, которую в прошлом году сгенерировал ИИ

Оригинальная версия видео на котором Уилл Смит ест спагетти за сутки набрала более 1 миллиона просмотров. Эта версия от актера догоняет видео, которое в 2023 году было сгенерировано искусственным интеллектом.

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55-летний американский актер Уилл Смит, известный ролями в фильмах "Я — легенда", "Люди в черном", "Хэнкок" воплотил в реальность видеоролик, который в прошлом году сгенерировал искусственный интеллект и он приобрел большую популярность. Свою версию поедания спагетти актер опубликовал на своей странице в инстаграм.

В частности, на видео Уилл Смит жадно поедает спагетти в различных локациях и кадрах. Видео полностью пародирует версию искусственного интеллекта, которая была создана с его участием в 2023 году.

"Это выходит из-под контроля!", — в шутку подписал свое видео актер.

За сутки версия Уилла Смита в реальном исполнении набрала уже более 1 миллиона просмотров. Конечно же поклонники не обошли оригинальность актера и активно начали комментировать его версию видеоролика:

"Я всегда знал, что Уилл любит макароны", "Брат, он это действительно делает", "Невозможно не любить Уилл, гений!", "Почему мне это так нравится?", "В западной Филадельфии родился и вырос, пробуя макароны, он проводил большую часть своих дней...", "Подсказка: Уилл Смит ест изысканную тарелку со спагетти за рекордное время, высокая детализация, рендеринг 4K, кинематографичный", "Никогда не думал, что увижу живую версию".

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Справка

Уилл Смит — американский актер, продюсер и рэпер. Он родился 25 сентября 1968 года в Филадельфии, штат Пенсильвания. Сначала он получил известность как рэпер под псевдонимом "The Fresh Prince" вместе со своим другом DJ Jazzy Jeff. Затем он перешел на актерскую сцену и снялся в популярном телешоу "Свежий принц Бель-Эйр".

Актерская карьера Смита пошла вверх благодаря его ролям в блокбастерах, таких как "День независимости", "Люди в черном", "Плохие парни" и "Али". За свою работу он получил многочисленные награды, в том числе две номинации на премию "Оскар".

Помимо актерской карьеры, Смит также является успешным продюсером, в частности в фильмах "В погоне за счастьем", "Хитч" и "Ребенок-каратист". Он известен своей харизматичной личностью и кассовым успехом, что делает его одним из самых привлекательных и популярных актеров Голливуда.

Напомним, в марте 2022 года Уилл Смит на церемонии вручения "Оскара" устроил драку. Все из-за неудачной шутки ведущего о его жене. Уже через несколько месяцев актера отправили на лечение после драки на "Оскаре". Недавно стало известно, что Уилл Смит возвращается на большие экраны.