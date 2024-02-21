Как избавиться от растяжек: 8 эффективных советов, которые вернут коже эластичность

Растяжки не приносят вреда здоровью, однако создают видимый косметический дефект, от которого женщины стремятся избавиться. Существует ряд процедур и даже домашних средств, которые помогут уменьшить или вовсе устранить данный дефект.

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Растяжки — одно из самых страшных изменений кожи, которые обычно появляются на участках тела, подвергающихся значительному растяжению и разрывам. Сюда входят живот, бедра, бедра, грудь и ягодицы. Хотя они безвредны, важно понимать их причины, чтобы знать, как устранить эту проблему. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Распространенные причины растяжек

Фото: freepik

Растяжки — это тип рубца, который образуется, когда кожа быстро растягивается или сжимается, что приводит к разрыву волокон коллагена и эластина. По данным Американской академии дерматологической ассоциации, такие факторы, как скачки роста, которые происходят в период полового созревания, беременность, быстрая потеря или набор веса, а также силовые тренировки при быстром росте мышц, могут способствовать появлению растяжек.

Доктор Ришаб Раджа Шарма отмечает, что повышенная нагрузка на кожу или такие синдромы, как синдром Кушинга, вызванный повышенным уровнем кортизола, секретируемого надпочечниками, и синдром Элерса-Данлоса, состояние, при котором кожа становится чрезвычайно эластичной, также могут привести к образованию растяжек.

Более того, аномальное развитие коллагена или закупорка коллагена, вызванная приемом лекарств, также могут привести к этому заболеванию.

Исследование, опубликованное в Журнале косметической дерматологии, обнаружило тесную связь между достаточным уровнем витамина D и снижением риска появления растяжек. Хотя исследователи отметили, что уровень витамина D не влияет напрямую на наличие или тяжесть растяжек, женщины с достаточным уровнем "витамина солнца" значительно реже страдают от растяжек по сравнению с женщинами, у которых наблюдается его дефицит.

Как избавиться от растяжек?

Фото: Freepik

Растяжки обычно безвредны и в основном связаны с косметическими проблемами. Но есть ряд распространенных процедур, которые могут помочь избавиться от растяжек, однако важно проконсультироваться с дерматологом, прежде чем прибегать к каким-либо мерам.

Лазерная терапия. Эта процедура может уменьшить видимость растяжек и способствовать ускорению синтеза коллагена.

Микродермабразия. Это метод улучшения текстуры и внешнего вида кожи путем мягкого отшелушивания.

Химический пилинг: удаляя верхний слой кожи, он помогает уменьшить видимость растяжек.

Кремы с гиалуроновой кислотой или ретиноидом (также называемым третиноином): они могут быть полезны при недавно появившихся растяжках. Однако избегайте использования кремов с ретиноидами во время беременности, поскольку они могут быть вредны для будущего ребенка, отмечает доктор Шарма.

Домашние средства

Фото: Freepik

Помимо медицинских процедур, вы также можете прибегнуть к натуральным средствам для лечения растяжек.

Регулярно наносите масло какао, миндальное или кокосовое масло для поддержания увлажнения и эластичности кожи.

Поддерживайте здоровье и эластичность кожи, придерживаясь сбалансированного питания, богатого витаминами и минералами.

Включите нежирные белки, например те, которые содержатся в лососе, тунце, фасоли, яичных белках, арахисе, устрицах, курице, индейке и чечевице, чтобы избежать растяжек и увеличить выработку коллагена.

Увеличьте потребление моркови, брюссельской капусты, брокколи, шпината и листовой капусты.

Растяжки возникают как естественная реакция на быстрые изменения кожи, такие как интенсивное растяжение и разрывы. Хотя они безвредны и часто со временем исчезают, у некоторых людей они также могут вызывать косметические проблемы, поэтому можно воспользоваться специальными средствами и процедурами. Главное — устранить причины растяжек, обсудив эту проблему с врачом.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.