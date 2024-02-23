Рианну и A$AP Rocky заметили на свидании в Венеции (фото)

Звездная пара в стильных образах отправилась на прогулку по Гранд-каналу. В один момент рэпер поцеловал свою возлюбленную.

Related video

36-летняя американская певица Рианна и рэпер A$AP Rocky, 35, были замечены во время романтического отпуска в Венеции, Италия. Об этом пишет Daily Mail.

Маме двоих детей помог ее возлюбленный, когда они садились на гондолу для прогулки по Гранд-каналу. Раким Ателастон Майерс (настоящее имя репера) в один момент поцеловал свою возлюбленную в шею, когда они наслаждались видами знаменитого итальянского города.

Рианна была в длинном черном кожаном пальто с подкладкой из кожи и бахромой.

Рианна и A$AP Rocky в Венеции

Мама двоих детей надела пальто поверх кремовой мини-юбки с асимметричным белым кружевом. Она была в темных массивных солнцезащитных очках и серьгах-кольцах. Волосы звезда сцены барбадосского происхождения собрала в аккуратный пучок.

A$AP Rocky тем временем был в темном костюме, серой рубашке и с черным галстуком. Музыкант добавил к венецианскому образу солнцезащитные очки.

Звездная пара воспитывает двух сыновей — RZA и Riot. Первенец знаменитостей родился в мае 2022, а через год на свет появился второй ребенок музыкантов.

Рианна в Венеции

Напомним, Рианна посетила Неделю моды в Париже.

Также Фокус писал о прогулке Рианны с женихом и годовалым сыном.