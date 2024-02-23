Ріанну та A$AP Rocky помітили на побаченні у Венеції (фото)

Зіркова пара у стильних образах вирушила на прогулянку Гранд-каналом. В один момент репер поцілував свою кохану.

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36-річна американська співачка Ріанна та репер A$AP Rocky, 35, були помічені під час романтичної відпустки у Венеції, Італія. Про це пише Daily Mail.

Мамі двох дітей допоміг її коханий, коли вони сідали на гондолу для прогулянки Гранд-каналом. Ракім Ателастон Маєрс (справжнє імʼя репера) в один момент поцілував свою кохану в шию, коли вони насолоджувалися краєвидами знаменитого італійського міста.

Ріанна була в довгому чорному шкіряному пальті з підкладкою зі шкіри та бахромою.

Ріанна та A$AP Rocky у Венеції

Мама двох дітей одягла пальто поверх кремової міні-спідниці з асиметричним білим мереживом. Вона була в темних масивних сонцезахисних окулярах та сережках-кільцях. Волосся зірка сцени барбадоського походження зібрала в охайний пучок.

A$AP Rocky тим часом був у темному костюмі, сірій сорочці та з чорною краваткою. Музикант додав до венеційського образу сонцезахисні окуляри.

Зіркова пара виховує двох синів — RZA та Riot. Первісток знаменитостей народився у травні 2022, а через рік на світ зʼявилася друга дитина музикантів.

Ріанна у Венеції

Нагадаємо, Ріанна відвідала Тиждень моди в Парижі.

Також Фокус писав про прогулянку Ріанни з нареченим та однорічним сином.