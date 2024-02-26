Дэнни ДеВито снова станет дедушкой, его дочь Люси ждет ребенка от своего жениха (фото)
Люси продемонстрировала округлившийся живот на красной дорожке SAG Awards 2024. Ребенок Люси станет вторым внуком или внучкой Дэнни и Перлман.
40-летняя дочь известного американского актера Дэнни ДеВито и актрисы Реи Перлман Люси ждет ребенка от своего жениха. Малыш должен появиться где-то этим летом, сообщает Рeople.
24 февраля 75-летняя Перлман вышла на красную дорожку церемонии вручения премии SAG Awards 2024 со своей старшей дочерью. Ребенок Люси станет вторым внуком или внучкой Дэнни и Перлман.
У пары Дэнни и Реи трое детей: дочери Люси Чет Де Вито, Грейс Фэн ДеВито и сын Джейкоб Дэниел ДеВито. Известно, что первую внучку от дочери Грейс назвали Синклер Люсиль ДеВито. "Они сохранили имя ДеВито, хотя она замужем и ее муж не ДеВито, но они выбрали именно это", — рассказала супруга Дэнни.
Актриса Реа Перлман, которая сыграла роль духа Рут Хэндлер в фильме "Барби", поделилась, что значит для нее стать бабушкой. "Все говорили, что появление внука изменит вашу жизнь, и это так", — объяснила она.
Перлман продолжила: "Есть определенная любовь, я имею в виду, что я почувствовала ее, когда родились мои собственные дети, такую любовь, которую я никогда раньше ни к чему не испытывала… Но это было глубокое чувство и вот оно снова. Смотреть на нового человека настолько удивительно. Это ошеломляет".
Реа и Дэнни впервые они начали встречаться в 1971 году, а поженились в январе 1982 года. Перлман и ДеВито расстались в октябре 2012 года после 30 лет брака. Спустя год они помирились в марте 2013 года, а в марте 2017 года снова расстались.
Несмотря на то, что они по-прежнему в разводе, Перлман считает, что они с Дэнни по-прежнему семья.
"Мы все еще разлучены, но часто видимся и все еще семья. Мы можем делать что-то вместе, мы можем делать что-то по отдельности. Я очень, очень рада, что мы с Дэнни смогли пережить несколько трудных лет и иметь возможность поддерживать такие хорошие отношения. Я думаю, что это довольно редко, но мы согласны во многих вещах, которые имеют смысл", — сказала четырехкратная обладательница премии "Эмми".
Ранее сообщалось, что Пирс Броснан стал дедом в четвертый раз. Актер признался, что счастлив быть дедушкой и любит внуков больше, чем детей.