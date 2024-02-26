Денні ДеВіто знову стане дідусем, його дочка Люсі чекає дитину від свого нареченого (фото)

Люсі продемонструвала кругленький живіт на червоній доріжці SAG Awards 2024. Дитина Люсі стане другим онуком або онукою Денні та Перлман.

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40-річна донька відомого американського актора Денні ДеВіто та актриси Реї Перлман Люсі чекає на дитину від свого нареченого. Малюк має з'явитися десь цього літа, повідомляє Рeople.

24 лютого 75-річна Перлман вийшла на червону доріжку церемонії вручення премії SAG Awards 2024 зі своєю старшою донькою. Дитина Люсі стане другим онуком або онукою Денні та Перлман.

Реа Перлман із донькою Люсі Фото: Getty Images

У пари Денні та Реї троє дітей: доньки Люсі Чет ДеВіто, Грейс Фен ДеВіто і син Джейкоб Деніел ДеВіто. Відомо, що першу онуку від доньки Грейс назвали Сінклер Люсіль ДеВіто. "Вони зберегли ім'я ДеВіто, хоча вона одружена і її чоловік не ДеВіто, але вони вибрали саме це", — розповіла дружина Денні.

Акторка Реа Перлман, яка зіграла роль духа Рут Гендлер у фільмі "Барбі", поділилася, що означає для неї стати бабусею. "Усі говорили, що поява онука змінить ваше життя, і це так", — пояснила вона.

Перлман продовжила: "Є певна любов, я маю на увазі, що я відчула її, коли народилися мої власні діти, таку любов, яку я ніколи раніше ні до чого не відчувала... Але це було глибоке почуття і ось воно знову. Дивитися на нову людину настільки дивовижно. Це приголомшує".

Реа і Денні вперше вони почали зустрічатися 1971 року, а одружилися в січні 1982 року. Перлман і ДеВіто розлучилися в жовтні 2012 року після 30 років шлюбу. Через рік вони помирилися в березні 2013 року, а в березні 2017 року знову розлучилися.

Денні ДеВіто та Реа Перлман із донькою Люсі Фото: GettyImages

Незважаючи на те, що вони, як і раніше, розлучені, Перлман вважає, що вони з Денні, як і раніше, сім'я.

"Ми все ще розлучені, але часто бачимося і все ще сім'я. Ми можемо робити щось разом, ми можемо робити щось окремо. Я дуже, дуже рада, що ми з Денні змогли пережити кілька важких років і мати можливість підтримувати такі добрі стосунки. Я думаю, що це досить рідко, але ми згодні в багатьох речах, які мають сенс", — сказала чотириразова володарка премії "Еммі".

Раніше повідомлялося, що Пірс Броснан став дідом учетверте. Актор зізнався, що щасливий бути дідусем і любить онуків більше, ніж дітей.