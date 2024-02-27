Рейтинг симпатий к членам королевской семьи: популярность Меган Маркл резко упала

В США провели опрос о взглядах на королевскую семью. Наибольшей популярностью у американцев пользуется Кейт Миддлтон.

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Согласно новому опросу, несмотря на новый запуск веб-сайта sussex.com и недавние публичные выступления, рейтинг популярности герцогини Сассекской Меган Маркл резко упал, сообщает Еxpress.

Ранее в этом месяце компания Redfield & Wilton опросила 1500 взрослых об их взглядах на королевскую семью . Результаты показали, что герцогине Сассекской симпатизирует 31 процент людей и не нравится она 30 процентам, то есть ее "чистое одобрение" было всего лишь плюс один процент. Это было значительное падение по сравнению с декабрем, когда рейтинг герцогини Сассекской был немного выше, на плюс 15 процентов.

С другой стороны, популярность герцога Сассекского в США почти сравнялась с популярностью принца Уильяма и принцессы Кейт.

Принц Гарри в настоящее время нравится 42 процентам опрошенных, а 16 процентов относятся к нему негативно, что дает ему чистый рейтинг одобрения плюс 26 процентов. На негативную оценку несколько повлияли высказывания герцога Сассекского о болезни его отца, а также обсуждения возможности получения им американского гражданства.

Согласно результатам опроса, любимыми членами королевской семьи Америки являются принцы Уильям и Кейт. Принцесса Уэльская нравится 45 процентам опрошенных американцев и не нравится 10 процентам, что дало ей высокий чистый рейтинг симпатий плюс 35.

Уильям, однако, понравился 43 процентам и не понравился 12 процентам, что дало ему чистый рейтинг симпатий плюс 31 процент.

Напомним, 26 февраля Фокус писал о том, что король Чарльз ІІІ не общается со своими маленькими внуками Лилибет и Арчи. Король Великобритании не установил никаких связей или близких отношений со своими внуками от принца Гарри и Меган Маркл. Они сейчас проживают в США.