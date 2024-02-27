Рейтинг симпатій до членів королівської сім'ї: популярність Меган Маркл різко впала

У США провели опитування про погляди на королівську сім'ю. Найбільшою популярністю в американців користується Кейт Міддлтон.

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Згідно з новим опитуванням, незважаючи на новий запуск веб-сайту sussex.com і нещодавні публічні виступи, рейтинг популярності герцогині Сассекської Меган Маркл різко впав, повідомляє Еxpress.

Раніше цього місяця компанія Redfield & Wilton опитала 1500 дорослих про їхні погляди на королівську сім'ю. Результати показали, що герцогині Сассекській симпатизує 31 відсоток людей і не подобається вона 30 відсоткам, тобто її "чисте схвалення" було всього лише плюс один відсоток. Це було значне падіння порівняно з груднем, коли рейтинг герцогині Сассекської був трохи вищим, на плюс 15 відсотків.

З іншого боку, популярність герцога Сассекського у США майже зрівнялася з популярністю принца Вільяма і принцеси Кейт.

Принц Гаррі нині подобається 42 відсоткам опитаних, а 16 відсотків ставляться до нього негативно, що дає йому чистий рейтинг схвалення плюс 26 відсотків. На негативну оцінку дещо вплинули висловлювання герцога Сассекського про хворобу його батька, а також обговорення можливості отримання ним американського громадянства.

Згідно з результатами опитування, улюбленими членами королівської сім'ї Америки є принци Вільям і Кейт. Принцеса Уельська подобається 45 відсоткам опитаних американців і не подобається 10 відсоткам, що дало їй високий чистий рейтинг симпатій плюс 35.

Вільям, однак, сподобався 43 відсоткам і не сподобався 12 відсоткам, що дало йому чистий рейтинг симпатій плюс 31 відсоток.

Нагадаємо, 26 лютого Фокус писав про те, що король Чарльз ІІІ не спілкується зі своїми маленькими онуками Лілібет і Арчі. Король Великої Британії не встановив жодних зв'язків або близьких стосунків зі своїми онуками від принца Гаррі та Меган Маркл. Вони зараз проживають у США.