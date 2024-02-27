Моника Левински стала звездой рекламного кампейна экологичного дома моды
Бывшая стажерка Белого дома ранее стала писательницей. А теперь позировала для модной фотосессии.
50-летняя Моника Левински стала звездой гламурной кампании экологичного дома моды Reformation "У тебя есть сила". И призвала женщин голосовать, сказав: "Мы все должны напоминать друг другу, что мы не можем допустить, чтобы это помешало нам проголосовать. Вот в чем наша сила". Об этом пишет Daily Mail.
Моника Левински возглавила новую гламурную кампанию за экологичный дом моды Reformation, призывая женщин голосовать на следующих выборах.
Бывшая стажерка Белого дома, ставшая активисткой и писательницей, позировала известному фотографу Зои Гроссман.
50-летняя женщина поделилась с читателями тем, что побудило ее стать лицом ориентированной на голосование кампании рабочей одежды Reformation "You've Got the Power" — и это было не просто моделирование потрясающей новой коллекции модного бренда.
Выступая с посланием, она сказала, что у нее есть мотивация не допустить, чтобы "разочарование избирателей" и "апатия" помешали им пойти на избирательные участки и проголосовать.
Левински была одета в ряд великолепных ансамблей — от льняного костюма-двойки Reformation из коллекции бренда Moya до кокетливого длинного вязаного черного платья из линии Mikol и шикарного черного кожаного тренча Veda Ashland.
"По результатам опросов мы увидели, что разочарование избирателей растет, а апатия растет. Мы все должны напоминать друг другу, что мы не можем позволить этому помешать нам голосовать, что именно так мы используем свой голос. Вот в чем наша сила", — сказала Левински директору отдела моды ELLE Вероник Хайланд.
Левински также рассказала о своих отношениях с социальными сетями, рассказав журналу: "Я боялась, что мне исполнится 49, потому что мои 39 лет были для меня действительно дерьмовыми и я с ужасом ждала своего сорокалетия".
Лорен Коэн, главный креативный директор Reformation, сказала, что Левински станет идеальным лицом нового рекламного кампейна. По ее словам, она знала, что многие женщины поколения X, миллениалов и поколения Z видят в ней "личного героя".
Коэн рассказала, что она тоже стала поклонницей Левински после того, как посмотрела ее выступление на TED о публичном позоре.
"Я подумала: "Ого, эта женщина невероятно забавная и умная, а еще она классная".
Кто такая Моника Левински
Моника родилась в состоятельной семье. В 1995 году она окончила Колледж Льюиса и Кларка в Портленде, где изучала психологию. В том же году она поступила на работу в Белый дом в качестве стажера в время первого президентского срока Билла Клинтона.
После она была сотрудницей Белого дома по вопросам законодательства. Во время работы в Белом доме у нее начались отношения с Клинтоном, о подробностях которых она позже призналась своей подруге и сотруднице министерства обороны Линде Трипп, тайно записывавшей их телефонные разговоры.
Расследование привело к попытке импичмента президента Клинтона Палатой представителей Конгресса США с последующим оправданием по всем пунктам обвинений акта об импичменте — дача ложных показаний и препятствование правосудию.
Левински заявила, что с ноября 1995 года по март 1997 года у нее было девять сексуальных контактов с Биллом Клинтоном. Первая леди Хиллари Клинтон, согласно ее опубликованному расписанию, была в Белом доме, по крайней мере в некоторые из этих дней.
В 2021 году на экраны вышел третий сезон "Американской истории преступлений", в котором рассказывалась история отношений Левински и Клинтона.