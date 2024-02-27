Моника Левински стала звездой рекламного кампейна экологичного дома моды

Бывшая стажерка Белого дома ранее стала писательницей. А теперь позировала для модной фотосессии.

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50-летняя Моника Левински стала звездой гламурной кампании экологичного дома моды Reformation "У тебя есть сила". И призвала женщин голосовать, сказав: "Мы все должны напоминать друг другу, что мы не можем допустить, чтобы это помешало нам проголосовать. Вот в чем наша сила". Об этом пишет Daily Mail.

Моника Левински возглавила новую гламурную кампанию за экологичный дом моды Reformation, призывая женщин голосовать на следующих выборах.

Моника Левински Фото: Instagram Monica Lewinsky

Бывшая стажерка Белого дома, ставшая активисткой и писательницей, позировала известному фотографу Зои Гроссман.

50-летняя женщина поделилась с читателями тем, что побудило ее стать лицом ориентированной на голосование кампании рабочей одежды Reformation "You've Got the Power" — и это было не просто моделирование потрясающей новой коллекции модного бренда.

Моника Левински Фото: Instagram Monica Lewinsky

Выступая с посланием, она сказала, что у нее есть мотивация не допустить, чтобы "разочарование избирателей" и "апатия" помешали им пойти на избирательные участки и проголосовать.

Левински была одета в ряд великолепных ансамблей — от льняного костюма-двойки Reformation из коллекции бренда Moya до кокетливого длинного вязаного черного платья из линии Mikol и шикарного черного кожаного тренча Veda Ashland.

"По результатам опросов мы увидели, что разочарование избирателей растет, а апатия растет. Мы все должны напоминать друг другу, что мы не можем позволить этому помешать нам голосовать, что именно так мы используем свой голос. Вот в чем наша сила", — сказала Левински директору отдела моды ELLE Вероник Хайланд.

Левински также рассказала о своих отношениях с социальными сетями, рассказав журналу: "Я боялась, что мне исполнится 49, потому что мои 39 лет были для меня действительно дерьмовыми и я с ужасом ждала своего сорокалетия".

Моника Левински Фото: Instagram Monica Lewinsky

Лорен Коэн, главный креативный директор Reformation, сказала, что Левински станет идеальным лицом нового рекламного кампейна. По ее словам, она знала, что многие женщины поколения X, миллениалов и поколения Z видят в ней "личного героя".

Моника Левински Фото: Instagram Monica Lewinsky

Коэн рассказала, что она тоже стала поклонницей Левински после того, как посмотрела ее выступление на TED о публичном позоре.

"Я подумала: "Ого, эта женщина невероятно забавная и умная, а еще она классная".

Кто такая Моника Левински

Моника родилась в состоятельной семье. В 1995 году она окончила Колледж Льюиса и Кларка в Портленде, где изучала психологию. В том же году она поступила на работу в Белый дом в качестве стажера в время первого президентского срока Билла Клинтона.

Моника Левински и Билл Клинтон Фото: Фото из открытых источников

После она была сотрудницей Белого дома по вопросам законодательства. Во время работы в Белом доме у нее начались отношения с Клинтоном, о подробностях которых она позже призналась своей подруге и сотруднице министерства обороны Линде Трипп, тайно записывавшей их телефонные разговоры.

Расследование привело к попытке импичмента президента Клинтона Палатой представителей Конгресса США с последующим оправданием по всем пунктам обвинений акта об импичменте — дача ложных показаний и препятствование правосудию.

Левински заявила, что с ноября 1995 года по март 1997 года у нее было девять сексуальных контактов с Биллом Клинтоном. Первая леди Хиллари Клинтон, согласно ее опубликованному расписанию, была в Белом доме, по крайней мере в некоторые из этих дней.

В 2021 году на экраны вышел третий сезон "Американской истории преступлений", в котором рассказывалась история отношений Левински и Клинтона.