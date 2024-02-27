Моніка Левінські стала зіркою рекламного кампейну екологічного будинку моди

Колишня стажерка Білого дому раніше стала письменницею. А тепер позувала для модної фотосесії.

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50-річна Моніка Левінські стала зіркою гламурної кампанії екологічного будинку моди Reformation "У тебе є сила". І закликала жінок голосувати, сказавши: "Ми всі повинні нагадувати одна одній, що ми не можемо допустити, щоб це завадило нам проголосувати. Ось у чому наша сила". Про це пише Daily Mail.

Моніка Левінські очолила нову гламурну кампанію за екологічний будинок моди Reformation, закликаючи жінок голосувати на наступних виборах.

Моніка Левінські Фото: Instagram Monica Lewinsky

Колишня стажерка Білого дому, яка стала активісткою і письменницею, позувала відомому фотографу Зої Гроссман.

50-річна жінка поділилася з читачами тим, що спонукало її стати обличчям орієнтованої на голосування кампанії робочого одягу Reformation "You've Got the Power" — і це було не просто моделювання приголомшливої нової колекції модного бренду.

Моніка Левінські Фото: Instagram Monica Lewinsky

Виступаючи з посланням, вона сказала, що має мотивацію не допустити, щоб "розчарування виборців" і "апатія" завадили їм піти на виборчі дільниці і проголосувати.

Левінські була одягнена в низку чудових ансамблів — від лляного костюма-двійки Reformation з колекції бренду Moya до кокетливої довгої в'язаної чорної сукні з лінії Mikol і шикарного чорного шкіряного тренча Veda Ashland.

"За результатами опитувань ми побачили, що розчарування виборців зростає, а апатія зростає. Ми всі повинні нагадувати один одному, що ми не можемо дозволити цьому перешкодити нам голосувати, що саме так ми використовуємо свій голос. Ось у чому наша сила", — сказала Левінські директору відділу моди ELLE Веронік Хайланд.

Левінські також розповіла про свої стосунки із соціальними мережами, розповівши журналу: "Я боялася, що мені виповниться 49, бо мої 39 років були для мене справді лайняними, і я з жахом чекала свого сорокаріччя".

Моніка Левінські Фото: Instagram Monica Lewinsky

Лорен Коен, головний креативний директор Reformation, сказала, що Левінські стане ідеальним обличчям нового рекламного кампейну. За її словами, вона знала, що багато жінок покоління X, міленіалів і покоління Z бачать у ній "особистого героя".

Моніка Левінські Фото: Instagram Monica Lewinsky

Коен розповіла, що вона теж стала прихильницею Левінські після того, як подивилася її виступ на TED про публічну ганьбу.

"Я подумала: "Ого, ця жінка неймовірно кумедна і розумна, а ще вона класна".

Хто така Моніка Левінські

Моніка народилася в заможній родині. У 1995 році вона закінчила Коледж Льюїса і Кларка в Портленді, де вивчала психологію. Того ж року вона поступила на роботу в Білий дім як стажист під час першого президентського терміну Білла Клінтона.

Моніка Левінські та Білл Клінтон Фото: Фото из открытых источников

Після вона була співробітницею Білого дому з питань законодавства. Під час роботи в Білому домі в неї почалися стосунки з Клінтоном, про подробиці яких вона пізніше зізналася своїй подрузі і співробітниці міністерства оборони Лінді Тріпп, яка таємно записувала їхні телефонні розмови.

Розслідування призвело до спроби імпічменту президента Клінтона Палатою представників Конгресу США з подальшим виправданням за всіма пунктами звинувачень акта про імпічмент — дача неправдивих свідчень і перешкоджання правосуддю.

Левінські заявила, що з листопада 1995 року по березень 1997 року в неї було дев'ять сексуальних контактів із Біллом Клінтоном. Перша леді Гілларі Клінтон, згідно з її опублікованим розкладом, була в Білому домі, принаймні в деякі з цих днів.

2021 року на екрани вийшов третій сезон "Американської історії злочинів", у якому розповідали історію стосунків Левінські та Клінтона.