"Мне 50": экс-жена Виталия Кличко отпраздновала свой день рождения в Германии (видео)

Наталья Егорова выразила благодарность своим близким людям, которые были рядом во все моменты жизни. Ее подписчики написали много добрых пожеланий.

Related video

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова 27 февраля отметила свой день рождения. Ей исполнилось 50 лет. Небольшой видеоролик с праздника она опубликовала в Instagram.

Наталья поблагодарила всех, кто делает ее жизнь непревзойденной. Она поделилась, что начинает новый раздел жизни.

"Я до сих пор не верю в это! Мне 50… Спасибо всем за прекрасные пожелания. Я безгранично благодарна за мою прекрасную жизнь. Я также очень благодарна всем тем замечательным людям, близким, моей семье, детям, друзьям, которые были, есть и будут рядом со мной во все моменты моей жизни, во время взлетов и падений, в радости и горе, в счастье и в темноте. Мое окружение – это мое самое ценное богатство. Люблю вас всех. И с большим интересом увлеченно начинаю новый раздел моей жизни ", – написала Егорова.

Наталья, вероятно, встретила дома в Германии. На видео она показала, как задувает свечи на торте. Егорова была одета в джинсы и белую футболку, на голове был праздничный обруч. На столе именинницы заметен большой букет разноцветных роз.

Ее подписчики поздравили ее в комментариях и оставили много комплиментов и добрых пожеланий: "Невероятная. Вдохновляете. Будьте счастливы и веселы", "С Днем Рождения! Вы — невероятная красавица", "Лучше с каждым годом", "Искренние поздравления Вам! Будьте всегда красива, счастлива, успешна, любима и пусть все Ваши мечты сбудутся!", "C Днем рождения! Будьте счастливы и любимы, и наслаждайтесь жизнью!".

Ранее, 26 декабря, бывшая жена Виталия Кличко показала, как выглядят их дети. Все трое детей Виталия Кличко заметно выросли и очень внешне похожи на отца. Все трое живут за границей и не приезжают на родину отца.