"Мені 50": ексдружина Віталія Кличка відсвяткувала свій день народження в Німеччині (відео)

Наталя Єгорова висловила подяку своїм близьким людям, які були поруч у всі моменти життя. Її підписники написали багато добрих побажань.

Related video

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Єгорова 27 лютого відзначила свій день народження. Їй виповнилося 50 років. Невеликий відеоролик зі свята вона опублікувала в Instagram.

Наталя подякувала всім, хто робить її життя неперевершеним. Вона поділилася, що починає новий розділ життя.

"Я досі не вірю в це! Мені 50... Дякую всім за прекрасні побажання. Я безмежно вдячна за моє прекрасне життя. Я також дуже вдячна всім тим чудовим людям, близьким, моїй сім'ї, дітям, друзям, які були, є і будуть поруч зі мною в усі моменти мого життя, під час злетів і падінь, у радості й горі, у щасті й у темряві. Моє оточення — це моє найцінніше багатство. Люблю вас усіх. І з великим інтересом захоплено починаю новий розділ мого життя", — написала Єгорова.

Наталя, ймовірно, зустріла вдома в Німеччині. На відео вона показала, як задуває свічки на торті. Єгорова була одягнена в джинси і білу футболку, на голові був святковий обруч. На столі іменинниці помітний великий букет різнокольорових троянд.

Її підписники привітали її в коментарях і залишили багато компліментів та добрих побажань: "Неймовірна. Надихаєте. Будьте щасливі та веселі", "З Днем Народження! Ви — неймовірна красуня", "Краща з кожним роком", "Щирі вітання Вам! Будьте завжди красива, щаслива, успішна, кохана і нехай всі Ваші мрії збудуться!", "C Днем народження! Будьте щасливі й кохані, і насолоджуйтеся життям!".

Раніше, 26 грудня, колишня дружина Віталія Кличка показала, який вигляд мають їхні діти. Усі троє дітей Віталія Кличка помітно виросли і дуже зовні схожі на батька. Усі троє живуть за кордоном і не приїжджають на батьківщину батька.