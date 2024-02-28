Бывшая первая леди Франции Карла Бруни посетила Неделю моды в Париже (фото)

Жена Николя Саркози продемонстрировала стильный образ. Она позировала в оливковом комбинезоне.

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56-летняя французская модель и бывшая первая леди Карла Бруни посетила Парижскую неделю моды. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость итальянского происхождения присоединилась к другим звездам во время показа YSL на площади Жака Руффа в столице Франции.

Бывшая супермодель выбрала для редкого появления оливковый комбинезон на молнии, который она подтянула на талии коричневым ремнем. Свой образ Карла дополнила парой темно-коричневых кожаных перчаток.

Жена бывшего президента Франции Николя Саркози надела коричневые туфли на каблуках с заостренными носами.

Карла Бруни Фото: Getty Images

Из аксессуаров модель продемонстрировала толстый золотой браслет на запястье и пару темных очков в крупной оправе. Ее волосы были распущены.

Карла Бруни Фото: Getty Images

Бруни улыбалась, позируя фотографам мероприятия.

Карла Бруни Фото: Getty Images

Николя Саркози и Карла Бруни поженились в 2008 году после развода бывшего французского президента с Сесилией Сиганер-Альбенис.

"У нас пятеро детей (Джулия, Орелиен и Жан, Пьер и Луи от двух предыдущих браков Саркози), трое внуков, мы счастливы. Мы не хотим больше политики", — рассказывала ранее Карла.

Карла Бруни и Николя Саркози Фото: Getty Images

Напомним, Карла Бруни вышла на красную дорожку.

Также Фокус писал об отдыхе Карлы Бруни и Николя Саркози на яхте.