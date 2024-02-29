Главные тенденции в прическах, на которые стоит обратить внимание в 2024 году

Говорят если женщина меняет прическу — она приобретает решительность. Это придает ей уверенности, сексуальности и привлекательности. Конечно с приходом весны желание изменить что-то в себе становится сильнее. И чаще всего женщины склоняются к изменению имиджа своих волос.

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Однако как и все в этом мире, время от времени мода меняется. Поэтому стоит пристально следить за последними тенденциями в мире волос. Именно поэтому стилист по волосам Руслана Шетюк рассказала о главных тенденциях в прическах, на которые стоит обратить внимание в 2024 году, чтобы каждая женщина уверенно могла выбрать что-то для себя.

Слои 90-х годов

Вневременная классика — многослойный образ 90-х, который носили Рейчел и Моника из "Друзей" все еще будет сидеть в наших женских мечтах. В 2024 году классика еще будет в актуальном выборе женщин. Подумайте о длинных слоях и челке с мягкими текстурированными краями, в сочетании с упругим эффектом, а также о добавлении большого банта или другого аксессуара для волос, чтобы сделать образ действительно элегантным. Это подойдет тем женщинам, которые любят быть заметными и выделяться, но не любят экспериментировать с цветом.

Спиральная челка

Когда дело доходит до более коротких волос, кудри — это самое то. В 2024 году мы увидим увеличение количества этих стрижек и укладок в локоны. Подумайте о закругленных слоях с более короткими завитыми челками. Стильно и симпатично. Этот тренд выглядит романтично, но имеет характер целеустремленного и безупречного.

Мини Боб в стиле барокко

Боб во всех его различных формах в последние годы пользуется популярностью у публики. Акцент будет сделан на коротких волосах, гламуре и блестящих кудрях. Кудри в стиле барокко — это атмосфера роскоши в мир моды, ярким примером является подиум Versace. Но теперь эта тенденция приобретает современный оттенок.

Знаменитости, как Зендая, продолжают носить объемные кудри, но теперь с намеком на авангардные геометрические формы. В 2024 бобы будут становиться короче. А классная стрижка пикси — это признак изысканности и универсальности одновременно. Быстрые варианты укладок этих стрижек могут понравиться и украинкам.

Красное вино

Возможно блонд и доминировал в 2023 году, но один цвет, который поборется с ним в 2024 году это насыщенный цвет красного вина. Этот оттенок отличный вариант для тех людей, которые имеют более темные натуральные волосы (основу).

Бархатные локоны

глянцевые локоны тоже займут 1 место в трендах 2024 года. В 2023 году популярность бархатных волос с глянцевым покрытием росла под влиянием высокой моды. Но в этом году тенденция будет развиваться и включать переливающиеся пигменты, отражающие футуристическое и потустороннее.

Хвост или пучок

Если вы поклонник хвоста и пучка, вам захочется попробовать свои силы в новых популярных вариантах. Скульптурные прически будут дополнены органическими текстурами и тонкими естественными акцентами. Мы это уже можем видеть в сложных прическах с подиумов, например, у таких дизайнеров как Валентино.

Теперь эта тенденция усилится естественным стилем со сдержанной элегантностью. Такие знаменитости как Марго Робби, поддерживают эту тенденцию, воплощая гармоничное сочетание утонченности и естественной красоты.

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Мега объем

Объем уже был мега игроком в сфере элитной моды, но в 2024 году эта тенденция перерастет в философию "чем больше, тем лучше". Такие дизайнеры как Скиапарелли, уже показали на подиуме объемные волосы, а Кендал Дженнер продемонстрировала искусство мега объема. Эта тенденция дает ощущение усиленного гламура в мире элитных причесок и моды.

Живая красота

В то время, как гламур, требующий особого ухода, остается популярным на подиуме, дома акцент будет сделан на повседневном стиле.

В 2024 году будьте готовы увидеть очарование в "живой" красоте. Балаяж и тени от корней продолжат очаровывать, доказывая, что искусная игра цвета никуда не денется — и что ее по-прежнему можно использовать, чтобы подчеркнуть свой стиль.

Шахматный порядок

Не можете выбрать только один цвет? И не придется, учитывая тенденцию шахматной доски. Сейчас все больше появляется креативных идей цвета волос.

Теплые блондинки

Мы никогда не сможем убежать от блонда, но пора прощаться с сокрушительными неестественными отбеливаниями волос. Сдвиг в сторону теплых тонов, рост популярности золотистых и кремовых блондинок — заметная тенденция в мире моды. С развитием технологий окрашивания волос + растущим признанием естественных красок все больше людей выбирают эти оттенки, чтобы улучшить свой внешний вид.

Напомним, ранее мы писали, какой оттенок блонда будет в тренде в 2024 году. Кроме этого, Фокус писал, пять вариантов самой модной прически.