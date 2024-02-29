Не ешьте это: 7 сладостей, которые приводят к набору веса и воспалениям

Сладости и десерты — восхитительные лакомства, перед которыми не все могут устоять, однако стоит учитывать их влияние на ваш вес и здоровье. Узнайте, каких сладостей лучше избегать.

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Чрезмерное потребление сладких десертов связано с увеличением веса и воспалением — двумя факторами, способствующими ухудшению состояния здоровья. С приближением весны многие снова стремятся стать обладателями плоского живота и стройной фигуры, поэтому первое, что нужно сделать, это пересмотреть свое питание. Одна из эффективных стратегий включает в себя сокращение потребления некоторых сладостей, поскольку уменьшение количества сахара в рационе связано с многочисленными преимуществами для здоровья. Об этом пишет She Finds.

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Печенье

Фото: Getty

Купленное в магазине печенье, содержит много рафинированного сахара, вредных жиров и искусственных добавок, способствующих увеличению веса и воспаления. Высокое содержание сахара в этих сладостях не только приводит к увеличению потребления калорий, но и вызывает всплески инсулина, способствуя накоплению жира.

Печенье относится к "категории продуктов питания, которая обеспечивает наибольшее количество калорий, приходящихся на добавленный сахар, но при этом практически не имеет пищевой ценности", — говорит Валерия Долбель. "Низкое содержание клетчатки и высокоочищенные зерна повышают риск увеличения веса и высокого процента жира на животе".

Батончики мюсли

Батончики мюсли принято считать здоровой едой, но они также содержат скрытый сахар консерванты и рафинированную муку. Это нарушает метаболический баланс, что приводит к увеличению потребления калорий и потенциальному увеличению веса.

"Батончики мюсли — худшая "здоровая" еда для похудения, потому что они полны воспалительных ингредиентов, которые препятствуют потере веса, включая рафинированный сахар. Многие производители продуктов питания заявляют, что их батончики мюсли полезны для здоровья, потому что они содержат овес, но добавленные ингредиенты в батончиках мюсли крайне вредны для здоровья", — говорит диетолог Хизер Хэнкс.

Пончики

Магазинные пончики с их соблазнительной глазурью и сладкой начинкой часто становятся виновниками лишнего веса.

"В пончиках высокое содержание рафинированного сахара, вредных жиров и обработанных ингредиентов. Обычно их готовят из рафинированной пшеничной муки и добавляют сахар, что приводит к быстрому рост уровня глюкозы в крови при употреблении. Этот внезапный скачок уровня сахара в крови вызывает соответствующий всплеск инсулина для регулирования уровня сахара, что может быть вредным для организма в долгосрочной перспективе и привести к резистентности к инсулину", — говорит диетолог Лиза Ричардс.

Протеиновые батончики

Протеиновые батончики, которые часто преподносятся как удобный и питательный вариант перекуса, могут способствовать увеличению веса из-за скрытых сахаров и искусственных добавок. Хотя они обеспечивают быстрый прирост белка, многие магазинные варианты содержат высокий уровень рафинированного сахара, вредных жиров и искусственных ингредиентов, которые могут нарушить обмен веществ и способствовать воспалению в организме.

"Протеиновые батончики с высоким содержанием добавленного сахара содержат пустые калории без какой-либо питательной пользы. Большая часть калорий поступает из этих простых сахаров, а не из сложных углеводов или других пищевых источников, таких как белки или полезные жиры", — говорит диетолог Лори Уокер. "Это не позволит людям похудеть, поскольку легко потреблять большое количество калорий, не чувствуя при этом чувства сытости и удовлетворения".

Торты

Фото: Getty

"Кондитерские торты вызывают воспалительные процессы и вредны для здоровья кишечника из-за высокого содержания сахара и рафинированной муки", — предупреждает Ричардс. "Эти ингредиенты способствуют быстрому повышению уровня сахара в крови, вызывая выброс инсулина и потенциально способствуя хроническому воспалению". Чрезмерное потребление сахара может представлять серьезную угрозу для здоровья.

Отказываясь от них, можно снизить общее потребление калорий, улучшить метаболическое здоровье и уменьшить воспаление – все это важные шаги на пути к более стройной и подтянутой фигуре.

Фруктовый сок

Когда из фруктов выжимают сок, их природный сахар концентрируется, в результате чего напиток становится калорийным и может нарушить уровень сахара в крови. "Выбирая фруктовый сок, выбирайте тот, который на 100% состоит из фруктов, то есть в него не добавляется сахар. В некоторые фруктовые соки может быть добавлено столько же сахара, сколько в банку газировки, что может привести к мгновенному скачку уровня сахара в крови", — говорит Шери Бергер.

Сухофрукты

Фото: Freepik

Хотя сухофрукты часто считаются здоровым перекусом, однако при чрезмерном употреблении, концентрированное содержание сахара, содержащееся в них, может способствовать увеличению веса и воспалениям.

"Сухофрукты — это здоровый перекус в умеренных количествах, но, к сожалению, в основном их употребляют в больших количествах", — отмечает диетолог Триста Бест. "Эта пища обезвожена, что делает содержание сахара и калорий концентрированнее и выше, чем в сырых цельных фруктах".

Напомним, не нужно сидеть на строгой диете, достаточно просто убрать из рациона продукты с "пустыми" калориями.

Ранее Фокус писал о том, что нужно добавить в свой рацион напитки, которые борются с восхвалениями и нормализуют работу кишечника.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.