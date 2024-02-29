Не їжте це: 7 солодощів, які призводять до набору ваги та запалень

Солодощі та десерти — чудові ласощі, перед якими не всі можуть встояти, проте варто зважати на їхній вплив на вашу вагу та здоров'я. Дізнайтеся, яких солодощів краще уникати.

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Надмірне споживання солодких десертів пов'язане зі збільшенням ваги і запаленням — двома факторами, що сприяють погіршенню стану здоров'я. З наближенням весни багато хто знову прагне стати володарями плоского живота і стрункої фігури, тому перше, що потрібно зробити, це переглянути своє харчування. Одна з ефективних стратегій передбачає скорочення споживання деяких солодощів, оскільки зменшення кількості цукру в раціоні пов'язане з численними перевагами для здоров'я. Про це пише She Finds.

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Печиво

Фото: Getty

Куплене в магазині печиво містить багато рафінованого цукру, шкідливих жирів та штучних добавок, що сприяють збільшенню ваги та запаленню. Високий вміст цукру в цих солодощах не тільки призводить до збільшення споживання калорій, а й спричиняє сплески інсуліну, сприяючи накопиченню жиру.

Печиво належить до "категорії продуктів харчування, яка забезпечує найбільшу кількість калорій, що припадають на доданий цукор, але при цьому практично не мають харчової цінності", — каже Валерія Долбель. "Низький вміст клітковини і високоочищені зерна підвищують ризик збільшення ваги і високого відсотка жиру на животі".

Батончики мюслі

Батончики мюслі звикли вважати здоровою їжею, але вони також містять прихований цукор консерванти та рафіноване борошно. Це порушує метаболічний баланс, що призводить до збільшення споживання калорій і потенційного збільшення ваги.

"Батончики мюслі — найгірша "здорова" їжа для схуднення, тому що вони сповнені запальних інгредієнтів, які перешкоджають втраті ваги, включно з рафінованим цукром. Багато виробників продуктів харчування заявляють, що їхні батончики мюслі корисні для здоров'я, тому що вони містять овес, але додані інгредієнти в батончиках мюслі вкрай шкідливі для здоров'я", — каже дієтологиня Гізер Генкс.

Пончики

Магазинні пончики з їхньою спокусливою глазур'ю і солодкою начинкою часто стають винуватцями зайвої ваги.

"У пончиках високий вміст рафінованого цукру, шкідливих жирів та оброблених інгредієнтів. Зазвичай їх готують із рафінованого пшеничного борошна та додають цукор, що призводить до швидкого зростання рівня глюкози в крові під час вживання. Цей раптовий стрибок рівня цукру в крові спричиняє відповідний сплеск інсуліну для регулювання рівня цукру, що може бути шкідливим для організму в довгостроковій перспективі та призвести до резистентності до інсуліну", — каже дієтологиня Ліза Річардс.

Протеїнові батончики

Протеїнові батончики, які часто подаються як зручний та поживний варіант перекусу, можуть сприяти збільшенню ваги через приховані цукри і штучні добавки. Хоча вони забезпечують швидкий приріст білка, багато магазинних варіантів містять високий рівень рафінованого цукру, шкідливих жирів та штучних інгредієнтів, які можуть порушити обмін речовин й сприяти запаленню в організмі.

"Протеїнові батончики з високим вмістом доданого цукру містять порожні калорії без будь-якої поживної користі. Більша частина калорій надходить із цих простих цукрів, а не зі складних вуглеводів або інших харчових джерел, таких як білки або корисні жири", — каже дієтолог Лорі Вокер. "Це не дасть змоги людям схуднути, оскільки легко споживати велику кількість калорій, не відчуваючи при цьому почуття ситості та задоволення".

Торти

Фото: Getty

"Кондитерські торти спричиняють запальні процеси і шкідливі для здоров'я кишківника через високий вміст цукру і рафінованого борошна", — попереджає Річардс. "Ці інгредієнти сприяють швидкому підвищенню рівня цукру в крові, викликаючи викид інсуліну і потенційно сприяючи хронічному запаленню". Надмірне споживання цукру може становити серйозну загрозу для здоров'я.

Відмовляючись від них, можна знизити загальне споживання калорій, поліпшити метаболічне здоров'я та зменшити запалення — все це важливі кроки на шляху до стрункішої і підтягнутішої фігури.

Фруктовий сік

Коли з фруктів вичавлюють сік, їхній природний цукор концентрується, внаслідок чого напій стає калорійним і може порушити рівень цукру в крові. "Обираючи фруктовий сік, обирайте той, який на 100% складається з фруктів, тобто до нього не додається цукор. У деякі фруктові соки може бути додано стільки ж цукру, скільки в банку газованої води, що може призвести до миттєвого стрибка рівня цукру в крові", — каже Шері Бергер.

Сухофрукти

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Хоча сухофрукти часто вважаються здоровим перекусом, проте за надмірного вживання, концентрований вміст цукру, що міститься в них, може сприяти збільшенню ваги та запаленням.

"Сухофрукти — це здоровий перекус у помірних кількостях, але, на жаль, здебільшого їх вживають у великих кількостях", — зазначає дієтологиня Тріста Бест. "Ця їжа зневоднена, що робить вміст цукру і калорій концентрованішим і вищим, ніж у сирих цільних фруктах".

Нагадаємо, не потрібно сидіти на суворій дієті, достатньо просто прибрати з раціону продукти з "порожніми" калоріями.

Раніше Фокус писав про те, що потрібно додати до свого раціону напої, які борються з вихваляннями і нормалізують роботу кишечника.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.