Статуи и бассейн: в соцсетях показали, как выглядит яхта за 60 миллионов долларов

Яхта, построенная на турецкой верфи, может похвастаться невероятно роскошным декором. Но кто ее владелец – пока неизвестно.

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В соцсетях показали роскошную яхту Leona, построенную на турецкой верфи Bilgin. Стоимость яхты – около 60 миллионов долларов, заказчику ее доставили ​​в 2022 году. На верфи сообщили, что заказал ее некий миллиардер. Но имя его не назвали. Впрочем, яхта Джеффа Безоса пока остается самой дорогой – ее стоимость 550 миллионов долларов. И она настолько велика, что ее швартуют в порту рядом с грузовыми судами. Об этом пишет Daily Mail.

Посты в соцсетях дают зрителям возможность заглянуть за кулисы роскошной яхты: на борту есть бассейн, украшенный статуями и элементами в греческом стиле. Другие роскошные удобства включают кальянную, пиано-бар и роскошный кинозал, обитый красным бархатом.

Интерьеры яхты "Леона"

Для богатых моряков, которых не устраивает плавание только в океане, одна суперяхта стоимостью 60 миллионов долларов оснащена собственным крытым бассейном с греческими статуями.

"Леона", построенная турецкой компанией по производству роскошных яхт Bilgin, может похвастаться мраморным плиточным полом, а стены украшены мраморными резными панелями.

Интерьеры яхты "Леона" Фото: Bilgin Yachts

Что касается интерьеров, то они украшены золотом и мрамором. На борту даже есть костровище, аквариум, а в люксе владельца есть круглая ванная и терраса со спа-бассейном.

Boat International сообщает, что представитель владельца обратился в лондонскую компанию H2 Yacht Design, чтобы создать "игриво богатый и многослойный интерьер".

Директор по дизайну компании Джеймс Бермудес объяснил: "В интерьере Leona использована смелая, роскошная палитра, включающая высокий уровень сложной детализации. Мы быстро поняли, что клиент не отреагировал положительно на сдержанный дизайн. Он потребовал, чтобы мы проявили смелость".

Фото: Bilgin Yachts

Интерьеры яхты "Леона" Фото: Bilgin Yachts

Дизайнеры добавили в интерьер ряд предметов от модельера Роберто Кавалли.

Напомним, ранее стало известно, что США платят 600 тысяч долларов в месяц за содержание яхты российского олигарха Сулеймана Керимова. Правительство хочет продать судно стоимостью 325 миллионов долларов, чтобы положить конец этим расходам. Яхта "Амадея" была конфискована два года назад на Фиджи.

Ранее Кабинет Министров Украины дал разрешение на продажу арестованной 92-метровой яхты обвиняемого в госизмене экс-нардепа и кума президента России Виктора Медведчука. Формально яхтой Royal Romance распоряжается Нацагентство по розыску и управлению активами (АРМА), которое предложило правительству продать судно.