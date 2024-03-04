Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Названа причина смерти Томаса Кингстона, мужа троюродной сестры Чарльза ІІІ леди Габриэллы

леди Габриэлла, Томас Кингстон, сестра короля Чарльза ІІІ
Фото: Getty Images | Леди Габриэлла Виндзор с мужем Томасом Кингстоном

Тело Томаса Кингстона было найдено во флигеле дома его родителей в Котсуолдсе. Полиция исключила какую-либо причастность третьих лиц.

Related video

О смерти 45-летнего Томаса Генри Робина Кингстона, мужа леди Габриэллы, двоюродной племянницы покойной королевы Елизаветы ІІ, стало известно в конце прошлого месяца. По сообщению следствия, Кингстон умер от "огнестрельной раны головы", а рядом с его телом был обнаружен пистолет, пишет Еxpress.

Томас Кингстон, муж дочери принца и принцессы Майкла Кентских леди Габриэллы Кингстон, был найден мертвым в загородном особняке своей семьи в воскресенье, 25 февраля, около 18:00.

Во врямея расследования выяснилось, что рядом с его телом во флигеле дома его родителей в Котсуолдсе был найден пистолет.

Вскрытие показало наличие единственного огнестрельного ранения. Полиция исключила какую-либо причастность третьих лиц и заявила, что обстоятельства не вызывают подозрений. Старший коронер Кэти Скерретт сообщила суду Глостершира, что Кингстон сел пообедать со своими родителями, но исчез после того, как его отец пошел гулять с собаками.

"По возвращении отца, Томаса уже не было дома. Примерно через 30 минут мать пошла его искать. Отец ворвался в запертое здание, где нашел Томаса мертвым с огнестрельной травмой головы. На месте происшествия присутствовал пистолет. Были вызваны экстренные службы. Полиция убеждена, что смерть не является подозрительной", — сообщила Кэти Скерретт.

Она добавила: "Вскрытие было проведено доктором Джонсом, консультантом-гистопатологом. Предварительной причиной смерти была названа травма головы. Удовлетворившись установлением личности, первоначальной причиной смерти и краткими обстоятельствами смерти господина Кингстона, я могу официально начать расследование. Сейчас я откладываю рассмотрение дела до даты, которую необходимо определить. На этом завершается начало расследования смерти Томаса Генри Робина Кингстона".

Что известно о Томасе Кингстоне

Томас Кингстон по профессии финансист. Он женился на леди Габриэлле, троюродной сестре короля Чарльза, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в мае 2019 года.

леди Габриэлла Виндзор, Томас Кингстон Fullscreen
Фото: Getty Images

Кингстон был выпускником Бристольского университета и директором Devonport Capital, фирмы, которая специализируется на предоставлении финансирования другим компаниям. Он также работал в Багдаде в отделе дипломатических миссий Министерства иностранных дел Великобритании.

Ранее Томас встречался с Пиппой Мэтьюз, бывшей Пиппой Миддлтон, сестрой принцессы Кейт.

Напомним, 27 февраля сообщалось, что королева Испании Летиция и ее супруг король Филипп VI прибыли в Великобританию, чтобы почтить память дяди Филиппа, короля Греции Константина.