Дочь Миллы Йовович трогательно поздравила отца с днем рождения (фото)

Милла Йовович и Пол Андерсон воспитывают троих общих детей. Старшая из них активно строит карьеру в киноотрасли.

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16-летняя американская актриса Эвер Андерсон поздравила своего отца с днем рождения. Снимками с именинником юная звезда экрана поделилась в Instagram.

Английский кинорежиссер Пол Уильям Скотт Андерсон, муж Миллы Йовович, 4 марта 2024 года отметил 59-летие.

"С днем рождения моего доброго, заботливого папу, который любит Монти Пайтон! Отец и дочери, которые вместе играют в подземелья и драконов, просто лучшие. Я тебя люблю", — написала Эвер Андерсон.

На фото кинорежиссер позировал за рулем, с пластырем на лбу, с маленькими дочерьми и тому подобное.

Эвер Андерсон поздравила отца с днем рождения

Эвер — старший ребенок Миллы Йовович и Пола Андерсона. Звездные супруги, которые находятся в официальном браке с 2009 года, также воспитывают наследниц Дашиэль и Осиан.

Старшая дочь уроженки Киева уже снялась в ряде картин, среди которых "Питер Пэн", где Эвер исполнила главную роль. Также наследница голливудской актрисы активно сотрудничает с модными брендами, среди которых итальянский Miu Miu. Она даже посещала Венецианский кинофестиваль.

Эвер Андерсон Фото: Getty Images

Напомним, Эвер Андерсон и Милла Йовович снялись для модного бренда.

Также Фокус писал о появлении дочери Миллы Йовович на Венецианском кинофестивале-2023.