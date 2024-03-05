Донька Мілли Йовович зворушливо привітала батька з днем народження (фото)

Мілла Йовович та Пол Андерсон виховують трьох спільних дітей. Старша з них активно будує карʼєру в кіногалузі.

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16-річна американська акторка Евер Андерсон привітала свого батька з днем народження. Знімками з іменинником юна зірка екрану поділилася в Instagram.

Англійський кінорежисер Пол Вільям Скотт Андерсон, чоловік Мілли Йовович, 4 березня 2024 відзначив 59-річчя.

"З днем народження мого доброго, турботливого тата, який любить Монті Пайтон! Батько та дочки, які разом грають у підземелля та драконів, просто кращі. Я тебе люблю", — написала Евер Андерсон.

На фото кінорежисер позував за кермом, з пластирем на лобі, з маленькими доньками тощо.

Евер Андерсон привітала батька з днем народження

Евер — старша дитина Мілли Йовович та Пола Андерсона. Зіркове подружжя, яке перебуває в офіційному шлюбі з 2009 року, також виховує спадкоємиць Дашіель та Осіан.

Старша донька уродженки Києва вже знялася в низці картин, серед яких "Пітер Пен", де Евер виконала головну роль. Також спадкоємиця голлівудської акторки активно співпрацює з модними брендами, серед яких італійський Miu Miu. Вона навіть відвідувала Венеційський кінофестиваль.

Евер Андерсон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Евер Андерсон та Мілла Йовович знялися для модного бренду.

Також Фокус писав про появу доньки Мілли Йовович на Венеційському кінофестивалі.