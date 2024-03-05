Донька Мілли Йовович зворушливо привітала батька з днем народження (фото)
Мілла Йовович та Пол Андерсон виховують трьох спільних дітей. Старша з них активно будує карʼєру в кіногалузі.
16-річна американська акторка Евер Андерсон привітала свого батька з днем народження. Знімками з іменинником юна зірка екрану поділилася в Instagram.
Англійський кінорежисер Пол Вільям Скотт Андерсон, чоловік Мілли Йовович, 4 березня 2024 відзначив 59-річчя.
"З днем народження мого доброго, турботливого тата, який любить Монті Пайтон! Батько та дочки, які разом грають у підземелля та драконів, просто кращі. Я тебе люблю", — написала Евер Андерсон.
На фото кінорежисер позував за кермом, з пластирем на лобі, з маленькими доньками тощо.
Евер — старша дитина Мілли Йовович та Пола Андерсона. Зіркове подружжя, яке перебуває в офіційному шлюбі з 2009 року, також виховує спадкоємиць Дашіель та Осіан.
Старша донька уродженки Києва вже знялася в низці картин, серед яких "Пітер Пен", де Евер виконала головну роль. Також спадкоємиця голлівудської акторки активно співпрацює з модними брендами, серед яких італійський Miu Miu. Вона навіть відвідувала Венеційський кінофестиваль.
Нагадаємо, Евер Андерсон та Мілла Йовович знялися для модного бренду.
Також Фокус писав про появу доньки Мілли Йовович на Венеційському кінофестивалі.