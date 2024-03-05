Младший брат Стеллы Маккартни посетил модный показ Stella McCartney в Париже (фото)

Сын сэра Пола Маккартни решил поддержать свою сестру во время Недели моды в Париже. Вся семья собралась на это мероприятие.

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В Париже в рамках Недели моды состоялся показ коллекции ready-to-wear осень-зима 2024-2025 британского бренда Stella McCartney. Отец Стеллы Маккартни, известный музыкант Пол Маккартни и младший брат Джеймс Маккартни пришли на показ в качестве группы поддержки, сообщает Еxpress.

Джеймс Маккартни сидел в первом ряду, чтобы увидеть новую коллекцию своей знаменитой сестры Стеллы. 46-летний Джеймс выглядел щеголевато в белоснежной рубашке и черном пиджаке с геометрическим принтом, который он сочетал с облегающими серыми брюками.

Джеймс Маккартни, младший брат дизайнера Стеллы Маккартни Фото: Getty Images

Многие отметили удивительное сходство Джеймса с его отцом. На показе также присутствовала старшая сестра Стеллы 54-летняя Мэри.

Перед показом 81-летний Пол Маккартни произнес речь, он был в хорошем настроении. На мероприятии к нему присоединились его коллега по группе Beatles Ринго Старр и актриса, дочь Майкла Джексона, Пэрис Джексон.

Пол Маккартни, Ринго Старр и Пэрис Джексон на показе Stella McCartney в Париже Фото: Getty Images

После показа 52-летняя Стелла прошла по подиуму и была встречена аплодисментами, закрывая модное шоу.

После показа Джеймс сфотографировался со своей сестрой, которая была одета в серый брючный костюм свободного кроя и черную кофту. Ее волосы были распущены и небрежно ниспадали по плечам.

Стелла Маккартни со своим братом Джеймсом Маккартни Фото: Getty Images

На подиуме дизайнер презентовала коллекцию, которая включала большое количество изделий из трикотажа. Она представила силуэты с объемными пропорциями, различные варианты нарядов с брюками, теплые трикотажные изделия, объемные шубы, топы на бретелях и мини-платья, украшенные кристаллами изделия.

Напомним, 4 марта сообщалось, что Джулия Фокс посетила показ в невидимом комбинезоне. Джулия выбрала комбинезон, который издалека выглядел так, будто модель пришла на мероприятие совершенно обнаженной.