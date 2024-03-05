Молодший брат Стелли Маккартні відвідав модний показ Stella McCartney в Парижі (фото)

Син сера Пола Маккартні вирішив підтримати свою сестру під час Тижня моди в Парижі. Уся родина зібралася на цей захід.

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У Парижі в рамках Тижня моди відбувся показ колекції ready-to-wear осінь-зима 2024-2025 британського бренду Stella McCartney. Батько Стелли Маккартні, відомий музикант Пол Маккартні та молодший брат Джеймс Маккартні прийшли на показ як група підтримки, повідомляє Еxpress.

Джеймс Маккартні сидів у першому ряду, щоб побачити нову колекцію своєї знаменитої сестри Стелли. 46-річний Джеймс мав чепурний вигляд у білосніжній сорочці та чорному піджаку з геометричним принтом, який він поєднував з облягаючими сірими штанами.

Джеймс Маккартні, молодший брат дизайнера Стелли Маккартні Фото: Getty Images

Багато хто відзначив дивовижну схожість Джеймса з його батьком. На показі також була присутня старша сестра Стелли 54-річна Мері.

Перед показом 81-річний Пол Маккартні виголосив промову, він був у гарному настрої. На заході до нього приєдналися його колега по групі Beatles Рінго Старр і акторка, дочка Майкла Джексона, Періс Джексон.

Пол Маккартні, Рінго Старр і Періс Джексон на показі Stella McCartney в Парижі Фото: Getty Images

Після показу 52-річна Стелла пройшла подіумом і була зустрінута оплесками, закриваючи модне шоу.

Після показу Джеймс сфотографувався зі своєю сестрою, яка була одягнена в сірий брючний костюм вільного крою і чорну кофту. Її волосся було розпущене і недбало спадало по плечах.

Стелла Маккартні зі своїм братом Джеймсом Маккартні Фото: Getty Images

На подіумі дизайнерка презентувала колекцію, яка містила велику кількість виробів з трикотажу. Вона представила силуети з об'ємними пропорціями, різні варіанти вбрання зі штанами, теплі трикотажні вироби, об'ємні шуби, топи на бретелях і міні-сукні, прикрашені кристалами вироби.

Нагадаємо, 4 березня повідомлялося, що Джулія Фокс відвідала показ у невидимому комбінезоні. Джулія вибрала комбінезон, який здалеку мав такий вигляд, ніби модель прийшла на захід абсолютно оголеною.